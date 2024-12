Pode-se confiar nos magnatas bilionários da mídia na América de Trump? | Emily Bell

Emily Bell



EUSe quisermos saber como serão as organizações noticiosas sob a segunda administração Trump na América, bem, estamos a começar a ter uma ideia. Na conferência Dealbook em Nova York na semana passada, Jeff Bezos, proprietário do Washington Post e fundador multibilionário da Amazon, fez um discurso muito avaliação favorável do próximo segundo mandato de Donald Trump. “Estou muito esperançoso… ele parece ter muita energia para reduzir a regulamentação”, disse Bezos. Foi surpreendente, então, que o Washington Post não tenha apoiado Trump no seu editorial pré-eleitoral. Em vez disso, os escritores elaboraram um endosso à candidata democrata Kamala Harris, que Bezos matou, em seu primeiro ato de flagrante interferência editorial desde que comprou o título em 2013. Em uma postagem artigo Bezos racionalizou a sua decisão como sendo uma tentativa de restaurar a confiança na imprensa com o que chamou de “independência” – um tipo de independência que claramente não se estende à redução da lisonja pública. A manchete, publicada com a aprovação de Bezos, era “A dura verdade: por que os americanos não confiam na mídia noticiosa”. Bezos invocou o passado da imprensa americana, o seu histórico não endosso de candidatos e um regresso a alguma noção passada de “objectividade” como sendo uma solução para os problemas da sua organização noticiosa.

Patrick Soon-Shiong, o bilionário proprietário do Los Angeles Times, já havia imitado Bezos ao parando o conselho editorial do LA Times de executar um endosso presidencial. Soon-Shiong, aparecendo no programa de rádio do comentarista republicano Scott Jennings, disse que estava trabalhando em um “medidor de polarização” alimentado por IA que aparecerá em artigos do LA Times a partir de janeiro. A motivação foi que o bilionário da tecnologia médica disse que começou a ver o seu próprio título de notícias como “uma câmara de eco e não uma fonte confiável”.

Bezos e Soon-Shiong são bilionários de empresas de tecnologia, que construíram enormes fortunas em atividades onde a confiança do público é baixa. Os menos confiáveis ​​entre eles chegam a ser classificados abaixo da imprensa, segundo um estudo Confiança em 2021 pesquisa que também mostrou que os níveis de confiança da Amazon caíram mais dramaticamente do que qualquer outra instituição pesquisada. Mas a questão não é a métrica ou a calibração. A questão é reforçar as opiniões dos próprios proprietários numa altura em que alinhar-se mais com a direita é muito mais politicamente conveniente para as suas empresas mais lucrativas e não confiáveis.

Recorrer à IA para fabricar “objetividade” é por si só revelador. A professora de psicologia de Princeton, Molly Crockett, estudou e escreveu extensivamente sobre como os sistemas tecnológicos e o comportamento humano interagem para impactar a sociedade. Ela diz: “O medidor de polarização da IA ​​é um ótimo exemplo do ‘Oráculo da IA’. Não é fundamentado na ciência e não temos a capacidade da IA ​​de detectar preconceitos no nível do artigo. Isso não existe”. No início deste ano Crockett junto com sua co-autora Lisa Messeri produziu um papel descrevendo as falhas no uso de sistemas de IA para criar suposta objetividade e aumentar a produtividade na pesquisa científica. As conclusões apontam directamente para a utilização pouco inteligente da IA ​​nas redações, que está a tornar-se generalizada – nomeadamente que corremos o risco de “produzir mais e compreender menos”.

Exatamente os mesmos tipos de limitações se aplicam ao uso indevido de IA em artigos de notícias. “Isso reforça uma noção particular de verdade objetiva”, diz Crockett. “A noção de que existe uma verdade com T maiúsculo que podemos acessar na ciência é muito frágil. Isso apenas fornece uma ilusão de objetividade.” Mark Hansen, estatístico e diretor do Brown Institute for Media Innovation da Columbia Journalism School (e, portanto, um dos meus colegas) é igualmente cético quanto à ideia de um detector de preconceitos. “De certa forma, seria ótimo se TODOS tentassem construir seu próprio detector de preconceito com IA e realmente se envolvessem com a complexidade do que isso significa”, diz ele. “Então eles descobririam o quão difícil isso é.”

Há anos que os novos guardiões na forma de plataformas tecnológicas têm sido financiamento de pesquisa na noção de “confiança” nos meios de comunicação social, pelo menos em parte como forma de distrair as pessoas das suas próprias deficiências. Esta pesquisa convenientemente nunca aborda os efeitos de décadas de políticos e bilionários utilizar as redes sociais para lançar uma campanha incansável contra a “confiança” nos meios de comunicação social, ou quais os efeitos que este tipo de campanha de propaganda padrão pode ter. Jornalistas como a laureada com o Nobel Maria Ressa trabalham em regimes que efetivamente eliminaram a confiança nos meios de comunicação independentes através de campanhas de desinformação. Ressa tem tem sido vocal sobre os perigos da pesquisa sobre “confiança na mídia” ser transformada em arma. Agora temos dois dos mais proeminentes proprietários de organizações de notícias na América seguindo um manual semelhante. Os empresários de outros sectores podem não compreender bem os meios de comunicação social, ou mesmo as organizações noticiosas que possuem. Mas eles entendem que é um mau negócio jogar fora a sua própria moeda em público.

Isto não quer dizer que não haja problemas com a fiabilidade, integridade e credibilidade de alguns ou de todos os meios de comunicação na maior parte do tempo. Como mecanismo de responsabilização, merece tanto escrutínio quanto as estruturas de poder que procura responsabilizar.

Rupert Murdoch, o modelo para todos os proprietários de meios de comunicação que aspiram influenciar os governos, foi brigando no tribunal esta semana (até agora sem sucesso) para tentar garantir que os seus meios de comunicação permanecem ideologicamente alinhados com a direita, mesmo do além-túmulo. Pelo menos há um humano envolvido aqui e uma honestidade brutal sobre a posição de Murdoch. Mas a utilização da “confiança” como uma falha fundamental na imprensa dos EUA e a abordagem do “preconceito” como forma de a corrigir é muito ingénua ou abertamente cínica. Mover uma publicação e a sua linha editorial para a direita é um processo simples e é isso que está a acontecer com o Washington Post e o LA Times. Para que os interesses comerciais dos seus proprietários floresçam, eles precisam de se mover para a direita; Donald Trump é inerentemente hostil às organizações que o desafiam ou informam sobre ele a partir de qualquer coisa que não seja uma posição favorável.

A primeira lição do livro On Tyranny do historiador Timothy Snyder é “Não obedeça antecipadamente”. Por outras palavras, não antecipe os desejos dos poderosos fazendo mudanças negativas. É mais improvável que a classe proprietária de notícias na América preste atenção a esta lição agora. E você pode verificar isso em relação ao seu medidor de verdade alimentado por IA.