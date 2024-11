Sob pressão de Lula e do mercado, Haddad avança de...

Continua após publicidade

O juiz Sandro Vieira, que atuou como magistrado auxiliar no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até agosto de 2022 e apareceu citado na investigação da Polícia Federal sobre o planejamento de um golpe de Estado sob a falsa alegação de que as eleições presidenciais poderiam ser fraudadas, defendeu no passado, em entrevista a VEJA, a segurança das urnas eletrônicas.

A partir da recuperação de mensagens apagadas no telefone celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, investigadores identificaram que Vieira auxiliou clandestinamente o Partido Liberal em uma ofensiva para questionar as urnas e colocar sob suspeição a higidez do processo eleitoral brasileiro. Depois das revelações, ele foi afastado do cargo por ordem do corregedor nacional de justiça Mauro Campbell.

Em meados de 2021, por sugestão da Polícia Federal, o TSE decidiu abrir o código-fonte das urnas, um conjunto de milhões de informações que descrevem o software do equipamento, para que especialistas buscassem falhas nas urnas. Foi neste contexto que Sandro Vieira defendeu com veemência a VEJA a segurança do sistema de votação.

No ano seguinte, mostram as investigações da PF, o juiz assessorou na confecção de um relatório encomendado pelo PL ao Instituto Voto Legal (IVL) para alegar, junto ao TSE, supostas fraudes no registro de votos no sistema eletrônico utilizado no país. “Os elementos probatórios identificados pela investigação demonstram que Sandro Nunes Vieira atuou de forma ilegal e clandestina ao assessorar o Partido Liberal na representação eleitoral contra as urnas eletrônicas”, afirmam os policiais no relatório final da Operação Contragolpe.

Na época em que defendeu a segurança da votação dos brasileiros, Sandro Vieira disse a VEJA que: