Soldados israelenses tocam piano em casa destruída no Líbano

CFoi a última vez que gastamos tanta energia mental tentando decifrar o resultado de um Melhor jogo? O showcase semanal de sábado no início da noite na Bundesliga é muitas vezes o maior e melhor do fim de semana e um jogo que intriga e satisfaz, mas este último episódio de Borussia Dortmund contra o RB Leipzig nos pegou todos nervosos.

Afinal, o vento parecia soprar em uma direção. O BVB sofreu três derrotas consecutivas com vários graus de sofrimento – a eventual derrota por 5-2 para o Real Madrid, onde jogou muito bem durante a maior parte do jogo, o 2-1 em Augsburg, onde certamente não o fez, e o A derrota por 1 a 0 na prorrogação para o Wolfsburg no meio da semana, que encerrou seu interesse na DfB Pokal. Havia poucos indícios de que o Dortmund fosse o time que trouxe a invencibilidade de 19 jogos do Leipzig no Bundesliga a uma parada brusca. No entanto, a equipa de Nuri Sahin fez exactamente isso e de forma convincente, com estilo e substância. Foi um resultado que exigiu uma explicação completa.

Ambos os treinadores ofereceram suas próprias teorias. Sahin apresentou uma explosão do passado, revelando que relembrou as copiosas anotações que fez como jogador com aspirações de treinador e tentou uma velha tática de Thomas Tuchel que ajudou seu time a derrotar o Leipzig na incendiária primeira versão deste jogo em 2017. Tuchel usou um único meio-campista defensivo, um meio-campista com bola em uma função mais profunda, para explorar os espaços deixados no 4-2-2-2 do Leipzig. O plano era usar o próprio Sahin, mas, como lamentavelmente aconteceu durante sua segunda passagem pelo clube, ele se machucou, então Julian Weigl ocupou o cargo. Felix Nmecha interveio no sábado e “o rapaz esteve muito bem”, nas palavras de Sahin.

Por outro lado, Marco Rose sugeriu que a sua equipa, uma das melhores da Bundesliga, mostrou falta de experiência em lidar com a ocasião. “Em jogos como este, onde (temos a chance de) nos afastarmos e conseguirmos uma vitória declarada”, lamentou Rose, “podemos faltar coragem e convicção. Precisamos tomar isso como lição para as próximas semanas. Como equipa da Liga dos Campeões, temos que acreditar mais em nós mesmos em estádios como este, contra adversários como este.”

Esses jogos raramente são abortos úmidos. Não é um derby ou um clássicomas quando o Borussia Dortmund e RB Leipzig conhecê-lo é mais que um fósforo e mais que um pedaço de agulha. É um choque de filosofias diametralmente opostas, recentemente trazidas de forma mais acentuada pela transferência surpresa de Jürgen Klopp para a Red Bull, que abalou profundamente muitos moradores de Dortmund. Se o conjunto de faixas anti-RB na Parede Amarela nunca corresponder ao mar delas que surgiram na primeira visita de Leipzig em 2017, algumas ainda apareceram no sábado, algumas discordando do próprio Klopp.

O que dá a este jogo uma vantagem extra é o papel autoproclamado do BVB – visto como hipócrita por muitos adeptos rivais – como protector dos valores tradicionais do futebol alemão. No entanto, todos estes anos após a introdução do Leipzig na primeira divisão, alguns observadores começaram a questionar se essas tradições são limitantes, com a escolha de Klopp sugerindo que esse pode ser um sentimento crescente entre as pessoas no jogo. “Quando Klopp começar em 1º de janeiro”, escreveu Alfred Draxler do Bild em um editorial recente, “ele poderá fazer o que quiser com estruturas mais enxutas e menos sentimentalismo”.

Os torcedores do Dortmund demonstram sua inquietação contra a Red Bull no sábado. Fotografia: Jürgen Fromme/firo sportphoto/Getty Images

Em termos do quadro actual, parece haver uma lacuna crescente em termos de foco e estratégia. Esta partida já parecia potencialmente decisiva para a temporada. Uma vitória no Signal Iduna Park teria colocado o Leipzig 10 pontos à frente do BVB. Agora a diferença é de apenas quatro, o que parece uma expressão modesta do que pareceu ser um verdadeiro abismo entre as direções das duas equipes na primeira estrofe desta temporada. Isso é um alívio para o Dortmund e para Sahin. Qualquer pressão sobre o treinador estreante tem vindo de fora e não de dentro do clube – há uma forte consciência de que a reconstrução levará tempo – mas isso não diminuiu o desconforto ou o alarme na temporada caótica da equipa até agora.

Tudo isso fez desta performance – uma performance de paixão, invenção e compostura – uma surpresa tão emocionante para aqueles de uma persuasão preta e amarela. Os anfitriões começaram bem, mas quando Benjamin Sesko deu a vantagem aos visitantes no primeiro remate à baliza – e Jamie Gittens desperdiçou uma oportunidade quase imediata de empatar – não houve pânico. Maximilian Beier empatou com o primeiro gol atrasado pelo clube, antes de mais tarde acertar o cruzamento que permitiu Serhou Guirassy cabecear para o gol da vitória.

Não deveria ter sido possível. Lesões deixaram Sahin em perigo. Willi Orban, do Leipzig, lamentou a incapacidade da sua equipa em aumentar o ritmo “porque sabíamos que o Dortmund poderia ter problemas em trazer qualidade do banco”. Ao convocar seu elenco para a partida de sexta-feira, Sahin convocou oito jogadores sub-23 para complementar seu time titular. Um deles, Ayman Azhil, estreou-se como suplente na segunda parte, quando Marcel Sabitzer não conseguiu seguir em frente.

Vencer o Leipzig foi um grande golpe para Nuri Sahin, um técnico novato que está sob ataque. Fotografia: Jürgen Fromme/Firo/Getty Images

A forma de Beier até agora dificilmente exigia inclusão, mas a atual situação pessoal exigia que ele perseverasse e que Sahin perseverasse com ele. Agora, este pode ser um jogo marcante para o jovem atacante, contratado por 30 milhões de euros ao Hoffenheim neste verão. Se será para o BVB, só o tempo dirá. É provável que haja mais reveses. Mas o alívio de que, sob tal pressão e uma avalanche de ausências, ainda haja um caminho a ser encontrado é alívio suficiente por enquanto; e talvez tão importante, um endosso à sua identidade contínua.

Pontos de discussão

O grande vencedor do fim de semana foi o Bayern, com a exibição virtuosa de Harry Kane como atacante – com dois gols e uma assistência deliciosa para Kingsley Coman – levando-os a uma vitória confortável por 3 a 0 sobre o complicado Union Berlin, colocando-os com três pontos de vantagem. de Leipzig na cimeira. Ver o Bayern começar a recuperar a sua impiedade lembra-nos há quanto tempo está abaixo dos padrões do clube; o terceiro jogo consecutivo sem sofrer golos na Bundesliga foi, notavelmente, o primeiro em quatro anos e meio. Agora as atenções voltam-se para a Liga dos Campeões, onde duas derrotas em três fizeram da visita de quarta-feira ao Benfica um grande acontecimento ou, como disse João Palhinha: “Uma final para nós”.

Talvez ainda mais pertinente é o facto de o Bayern estar agora à frente do Leverkusen por sete pontos, depois de o campeão ter perdido pontos pela segunda semana consecutiva no empate em casa com o Estugarda. Os jogos entre os dois primeiros classificados da época passada têm sido imperdíveis há algum tempo, por isso o empate sem golos foi um verdadeiro choque. O principal arquitecto do resultado foi o guarda-redes visitante Alexander Nübel, que se destacou por manter o Leverkusen afastado enquanto se prepara para ser o número 1 da Alemanha. O próprio trabalho no primeiro jogo sem sofrer golos na Bundesliga e no que Granit Xhaka descreveu como “definitivamente o nosso melhor desempenho da temporada”, antes do regresso de Xabi Alonso a Anfield na terça-feira.

Alexander Nübel faz uma defesa para negar o golo a Victor Boniface, enquanto o Estugarda manteve o Leverkusen afastado. Fotografia: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Três vivas também para o Holstein Kiel, vencedor pela primeira vez sobre o Heidenheim e agora quatro pontos à frente do último colocado, depois que o Bochum, clube em crise, foi derrotado por 7 a 2 no Eintracht Frankfurt, que está em terceiro.