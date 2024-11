SP terá Virada da Consciência de 16 a 20 de novembro – 15/11/2024 – Cotidiano

O primeiro-ministro, Michel Barnier, perante o congresso dos departamentos da França, em Angers, sexta-feira, 15 de novembro. DAMIEN MEYER/AFP

Perante a desconfiança dos presidentes dos conselhos departamentais relativamente às escolhas orçamentais do governo, o Primeiro-Ministro, Michel Barnier, quis tranquilizá-los, sexta-feira, 15 de novembro, durante um discurso no congresso dos departamentos de França, em Angers.

“Vamos reduzir significativamente o esforço exigido de você », anunciou o chefe do governo, recebendo aplausos, antes de acrescentar: “Em nenhum momento minha mentalidade será apontar o dedo para os departamentos. » Ao anunciar uma série de vias para alterar o texto orçamental, Michel Barnier estimou, no entanto, que “o objetivo (déficit para 5% do PIB para 2025) » tinha que ser “preservado”.

A lei financeira para 2025 que está atualmente em discussão no Parlamento prevê uma poupança de 5 mil milhões de euros para as comunidades. No entanto, segundo a associação Départements de France, os departamentos são o estrato das comunidades mais afetadas, com 44% do esforço, ou 2,2 mil milhões de euros.

“Oxigênio”

Na véspera do discurso de Michel Barnier, os presidentes dos departamentos de direita tinham ameaçado suspender o pagamento do rendimento de solidariedade activa (RSA) e deixar de cuidar dos novos menores não acompanhados (UMAs). O presidente do grupo de departamentos de direita, centro e independentes (DCI) dentro dos departamentos de França, Nicolas Lacroix, também ameaçou “atacar o Estado” no tribunal toda vez que ele toma uma decisão “que impacta as finanças dos departamentos sem o seu acordo”.

Perante os governantes eleitos locais, o Primeiro-Ministro apelou assim, em resposta, à “uma mudança na forma como os departamentos são financiados”enquanto segundo ele, “a alavancagem fiscal foi significativamente reduzida; me perguntar se ainda existe ».

“Não aceito que os departamentos tenham a sensação de se tornarem simples operadores do Estado. Não era isso que queríamos com as leis de descentralização”ele lembrou. Michel Barnier manifestou o seu desejo de “devolver espaço de manobra, oxigênio, liberdade” para os departamentos, “para restaurar o significado de (deles) missão ».

