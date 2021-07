Subtenente do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul morre de Covid

O subtenente do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, Edem Abreu de Paula, de 49 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira, 16, no Hospital de Campanha do município, vítima da Covid-19.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista, emitiu nota de pesar lamentando a morte do militar, que fazia parte da corporação há 27 anos. “Uma perda irreparável de um ente querido que prestou relevantes serviços a sociedade. Oramos para que Deus dê forças à família enlutada para lidar com este momento tão difícil, e que ilumine a vida dos que ficaram e puderam construir momentos, desafios e vitórias ao lado do militar”, citou a nota.

Além do militar, um morador de Feijó também morreu no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul nas últimas 24 horas. Durante a semana, 5 óbitos foram registrados na unidade hospitalar com 2 na segunda-feira , 1 na quarta e mais 2, nesta sexta-feira.