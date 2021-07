Acre registra 49 novos casos e mais duas mortes pela Covid-19

Em boletim divulgado na tarde desta sexta-feira 16, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informou o registro de 49 novos casos da covid-19, sendo 16 casos confirmados por exames RT-PCR e 33 resultados por testes rápidos, fazendo com que o número de infectados salte para 86.644 nas últimas 24 horas.

Duas notificações de óbito foram registradas nesta sexta, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.776 em todo o estado.

Até o momento, o Acre registra 235.247 notificações de contaminação pela doença, sendo que 148.558 casos foram descartados e 45 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux.

Pelo menos 82.948 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 59 pessoas seguem internadas até o fechamento deste boletim.