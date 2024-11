Taiwan realiza exercício aéreo em meio à pressão da China – DW – 28/11/2024

Presidente da emissora nacional da Austrália afirma que o podcaster se aproveita das ‘vulnerabilidades das pessoas’ e do ‘medo’.

O presidente da emissora nacional da Austrália acusou o popular podcaster Joe Rogan de se aproveitar das “vulnerabilidades das pessoas” e de tratar o público como “saque”.

Kim Williams, presidente da Australian Broadcasting Corporation, disse na quinta-feira que considerava a influência de Rogan “profundamente repulsiva” e uma fonte de descrença.

“Acho que pessoas como o Sr. Rogan se aproveitam das vulnerabilidades das pessoas. Eles atacam o medo. Eles atacam a ansiedade. Eles se aproveitam de todos os elementos que contribuem para a incerteza na sociedade e empreendem resultados de fantasia e resultados de conspiração como sendo uma parte normal da narrativa social”, disse Williams após um discurso no National Press Club em Canberra.

Williams disse que estava consternado com o fato de Rogan ser uma “fonte de entretenimento público quando na verdade trata o público como uma pilhagem para fins que são realmente bastante malévolos”.

Williams fez seus comentários em resposta à pergunta de um repórter sobre a popularidade de Rogan entre os homens e sua influência nas eleições presidenciais dos Estados Unidos.

O presidente eleito Donald Trump apareceu no podcast de Rogan antes da eleição para uma entrevista livre de três horas que acumulou mais de 52 milhões de visualizações no YouTube.

Alguns democratas criticaram a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, adversária eleitoral de Trump, por não se sentar com Rogan, sugerindo que isso era um indicativo de sua incapacidade de se conectar com homens jovens.

A equipe de campanha de Harris disse que discutiu uma entrevista com Rogan, mas não conseguiu marcar uma data devido a conflitos de agenda.

Rogan, que tem 17,3 milhões de assinantes no YouTube e 14,5 milhões de seguidores no Spotify, respondeu na quinta-feira às críticas de Williams em uma postagem de duas palavras no X: “LOL WUT”.

Os comentários do presidente da ABC também atraíram críticas rápidas de vozes conservadoras online, com o bilionário da tecnologia Elon Musk rotulando a emissora australiana de “Pravda”, uma referência ao porta-voz oficial do Partido Comunista da União Soviética.

Em uma entrevista subsequente à rádio ABC, Williams elaborou suas críticas, dizendo que Rogan causou “enormes danos” durante a pandemia de COVID-19 com seus comentários sobre vacinas.

Rogan negou ser contra as vacinas, mas disse que não tomaria a vacina COVID porque tinha anticorpos contra o coronavírus e também não recomendaria que um jovem saudável de 21 anos tomasse a vacina.

Williams também lamentou o que disse ser o “enorme acúmulo” que experimentou com seus comentários.

“O que me fascina é que você diz algo negativo sobre Joe Rogan – e fui inundado com as respostas mais inacreditavelmente cruéis”, disse ele.