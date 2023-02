Tarauacá: professor criador da ‘Teoria do Enriquecimento Acelerado’ pede demissão do cargo

Douglas Cristo Brizola é contumaz na prática do cometimento de abigeato, segundo o processo. Além de furtar, ele também dá destinação ao produto do crime. Como exemplo, no dia 23.12.2021, para tentar retirar do estado gado de forma irregular, foi a frente dos caminhões, pertencente ao grupo, para verificar se não havia fiscalização que pudesse inibir a prática nefasta do grupo. O investigado é sócio de Ronilson Alves Batista, o qual é parente de Aldair Francisco Batista Campos, Paulinho Sérgio Batista e Marcos Antônio Batista. Ele também é dado a enviar gado irregular para outras unidades federativas, como o fazia a pessoa de Luiz Gustavo do Nascimento no dia 23.12.2021. Ele confirma que Gilbertinho trabalha para ele.

Rodrigo Belo da Silva. Segundo a Justiça, ele e Antônio Fernandes Belo da Silva atuam furtando gado para o grupo. Inclusive foram eles que embarcaram o gado de uma das vítimas para a pessoa de Atacílio Peixoto de Almeida. “Foram apontados pelas pessoas de Ednaldo Ferreira Lúcio e Lucas Berto de Araújo.”

Ismael Tavares da Costa – Ele atua com André Luiz Batista Severino Souza, Francisco Pereira de Souza, Ortênio Rodrigues para subtrair animais pelo Estado. Ele fala sobre a prática de abigeatos com outros envolvidos e como será a repartição do espólio criminoso. “É possível perceber que nem terminara de praticar um abigeato, já estão a planejar outro. Nesse, parece tratar-se dos animais da vítima, inclusive planejam até a repartição do proveito criminoso.”

Ismael, segundo a denúncia, possuía motorista para fazer os furtos e grande parte dos animais era levada para Manoel Urbano, onde o advogado teria conexões. “Ismael Tavares da Costa passa instruções de como transportar os animais e local onde devem ser depositadas na circunscrição de Manoel Urbano, propriedade onde alguns animais foram localizados.”

André Luiz Batista Severino atua com Jonatas Oliveira para subtrair o gado da vítima em Senador Guiomard. No diálogo entre ambos, é possível perceber a atuação de outros envolvidos, Ismael Tavares da Costa e Ortenio Rodrigues, sendo que eles ainda debocham da situação, dizendo que os bens obtidos com abigeatos são dados, gratuitas. O investigado possui relações estreitas com Ismael Tavares da Costa e seus asseclas. “É possível perceber que o investigado participou de vários abigeatos juntamente com Ismael Tavares e Paulo Ferreira da Silva e os demais. Eles se referem aos abigeatos como mexida e também, percebe-se que o investigado usa uma camionete para as práticas criminosas.”

Paulo Ferreira da Silva trabalha diretamente com Ismael Tavares da Costa. Ele também atua com outro membro do grupo, William da Silva Gomes, vulgo Blayde. Também é possível perceber a influência de Ismael Tavares da Costa e André Luiz Batista Severino Souza sobre os demais, aliás, o primeiro é quem tem o caminhão. “Paulo Ferreira da Silva também tem relações estreitas com outro ladrão de gado, Vanderlei Zanelato Joaquim (fls. 217 a 222). Eles subtraem os animais nessa região e com a ajuda de Ismael Tavares da Costa, os distribui, ao menos, parte dos animais, na região de Manoel Urbano.”

Francisco Pereira de Souza acabou sendo detido durante a ação do grupo, o que possibilitou desvendar a identidade de vários agentes responsáveis por abigeatos no Acre. “Como se percebe, é membro atuante no grupo que pratica abigeato nessa região.”

Ameaças de morte