Técnica de enfermagem que já tinha tomado vacina morre de Covid-19 no Into

A técnica de enfermagem, Celencina Machado de Oliveira Santos, conhecida como “Dona Celencina” faleceu na manhã desta sexta-feira, 14, no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), unidade escolhida como referência para atendimento e tratamento da Covid-19, em decorrência do vírus, em Rio Branco.

Celestina teve duas paradas cardíacas, mas não resistiu. As informações são do site Acrelândia News.

Segundo a coordenadora de imunização do município, Lívia Saldanha, a servidora tinha tomado duas doses da vacina contra a Covid-19, mas mesmo assim contraiu o vírus.

Ela atuava na unidade mista de Acrelândia, no interior do Acre, onde também residia e era uma das profissionais mais antigas da região.