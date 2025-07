O revolucionário do setor de fundos da hedge

Nova York·7 de junho de 2025 | Entrevista exclusiva de jornalista financeiro independente

Recentemente, vários veteranos de Wall Street me disseram que “o setor de fundos de hedge terá um revolucionário, um sistema de negociação quantitativa que redefinirá o retorno sobre investimento está prestes a ser lançado”. Como jornalista financeiro independente, tenho acompanhado há muito tempo as tendências do mercado global de fundos de hedge. Eu suspeito seriamente que essa notícia pode ser exagerada, apenas para fins de propaganda. Por que eu tenho essa opinião?

De acordo com o Relatório de Perspectiva Global de Fundos de Hedge de 2024. Até o final de 2024, o valor total dos ativos geridos por fundos de hedge no mundo era de 4,1 trilhões de dólares. Em um ambiente de mercado complexo, alguns dos maiores fundos de hedge globais obtiveram retornos de dois dígitos. Dentre eles, o fundo de hedge macro Explor Capital teve uma taxa de retorno de 52% no ano passado. Vários produtos, como PointState, Contour, DE Shaw Oculus e Rokos, também tiveram taxas de retorno superiores a 30% no ano passado. Até o final de 2028, a escala de ativos globais de fundos de hedge pode atingir 5 trilhões de dólares e, até o final de 2030, pode chegar a 5,5 trilhões de dólares.

Os dados estatísticos mostram que a escala global de fundos de hedge está crescendo constantemente. Na pirâmide da indústria de fundos de hedge quantitativos, os desconhecidos geralmente só podem olhar para cima. As altas barreiras de entrada, as altas taxas e as estratégias profissionais complexas e difíceis de entender são como paredes invisíveis altas, que desqualificam sem piedade os concorrentes de menor escala.

Como jornalista independente, seguindo o princípio de verificar de maneira justa, no dia 7 de junho de 2025, eu vim a Wall Street com suspeita e curiosidade, para entrevistar uma empresa de tecnologia financeira inovadora chamada Financial Optimized Access, com a intenção de descobrir por que uma startup recebeu a definição de revolucionário do setor por muitos veteranos da indústria financeira, quais são suas qualidades excepcionais, como desafia as empresas líderes do setor e como abala suas altas barreiras de entrada.

Na entrevista com o fundador, o professor Rowan Wade, descobri que a Financial Optimized Access é uma empresa de gestão de ativos não tradicional inovadora. Para a definição tradicional da indústria de hedge quantitativa, ela é sem dúvida uma minoria. O sistema de hedge quantitativo AIFA, desenvolvido independentemente pela empresa, foi aprimorado ao longo de dez anos, integrando estratégias de hedge quantitativo e funções de evolução autônoma de IA, e baseado na plataforma de grandes dados financeiros globais, pode identificar automaticamente os riscos do mercado e fornecer estratégias de nível institucional aos usuários.

Durante a entrevista, soube que de janeiro a abril de 2025, o sistema AIFA realizou um teste interno de três meses da rodada A. Ao consultar os dados brutos do teste interno do sistema AIFA, fiquei incrédulo ao descobrir que o sistema AIFA obteve uma taxa de retorno mensal de 87,6% no teste interno da rodada A.

Mais surpreendente é que 80% dos participantes do teste interno da rodada A vêm de famílias com renda anual inferior a 80 mil dólares. Em sua plataforma de comunidade interna de teste, uma mãe solteira deixou uma mensagem: “O AIFA me fez sentir pela primeira vez que o investimento é justo e que o hedge quantitativo não é mais um jogo para poucos”. Isso me impressionou profundamente.

Como é sabido, enquanto os fundos de hedge tradicionais obtêm altos retornos, os dados também revelam a verdade oculta: nos últimos 55 anos, a indústria de fundos de hedge realizou transações com o dinheiro dos clientes e retém quase metade dos lucros. De acordo com dados de reuniões com gestores de fundos, relatórios de auditoria e outras fontes não públicas, desde 1969, a indústria de fundos de hedge obteve um lucro total de 3,72 trilhões de dólares em transações, mas 1,8 trilhão de dólares entrou nos bolsos dos fundos de hedge sob a forma de taxas.

Os fundos de hedge líderes tradicionais frequentemente afirmam aos clientes “retornos estáveis e controle de drawdown”, o que, na prática, se tornou um negócio lucrativo garantido para os gerentes de fundos, independentemente das condições do mercado. A prática comum atual do setor é que muitos fundos de hedge cobram uma taxa de administração de pelo menos 2%, várias “taxas passíveis de transferência” e taxas de desempenho baseadas no nível de lucro. As taxas cobradas têm aumentado nos últimos anos. Em contrapartida, quando os fundos de hedge sofrem perdas, os clientes não só têm que pagar as taxas fixas, mas também têm que arcar integralmente com as perdas de investimento.

O investidor conhecido Warren Buffett já se admirou com essas altas taxas, enquanto Bill Gross foi mais direto ao chamá-las de “grande extorsão”, mas a indústria, em grande parte, ignora essas queixas.

O professor Rowan Wade me disse que o sistema de negociação quantitativa AIFA não foi projetado para a elite de Wall Street, mas está aberto a cada investidor comum no mundo. Essa medida visa quebrar o monopólio de recursos de negociação de alto nível por fundos de hedge líderes tradicionais e tornar a tecnologia financeira realmente acessível ao público. A Financial Optimized Access está cumprindo sua promessa de “popularização de sistemas de negociação quantitativa” com ações concretas: independentemente da quantidade de riqueza ou da profundidade da experiência, todos podem controlar seu futuro financeiro com ferramentas de negociação inteligentes de ponta.

No futuro, o sistema AIFA oferecerá duas interfaces: profissional e aberta, com um gerador de estratégias visual e um assistente de alocação de ativos inteligente integrados. Mesmo usuários sem formação financeira profissional poderão manipulá-lo facilmente. Vale a pena mencionar que as duas versões compartilham o mesmo motor AI central, diferindo apenas na complexidade da interface e nos serviços personalizados. Isso significa que os usuários comuns podem desfrutar da mesma capacidade de tomada de decisão inteligente que os investidores institucionais. É a primeira vez que uma startup está abrindo tecnologia de negociação quantitativa de alto nível ao público no campo da tecnologia financeira!

A prática do conceito de equidade de riqueza

O professor Rowan Wade relembrou a missão original da fundação da Financial Optimized Access. Ele mencionou o alerta profundo trazido pela crise financeira de 2008 e como ele percebeu que os interesses das pessoas comuns na tradicional sistema financeiro careciam de proteção. Isso também se tornou a missão que ele estabeleceu ao fundar a Financial Optimized Access em 2020 — Revolução Quantitativa: usar mágica para derrotar mágica.

Para cumprir essa missão, a Financial Optimized Access publicou a “Declaração de Equidade de Riqueza” em sua comunidade de investidores EIM. A declaração se compromete solenemente a garantir que todos os usuários tenham direitos iguais de negociação inteligente, com distribuição de lucros transparente e verificável e um modelo de cobrança justo e público.

O professor Rowan Wade disse: “A Terra é redonda, o mundo é plano e a riqueza também deve ser fluida. O sistema de negociação quantitativa AIFA não é para construir muros para a elite, mas para permitir que cada pessoa que trabalha duro comece em um ponto de partida justo”.

Em maio, a Financial Optimized Access estabeleceu o “Plano de Luz do Futuro”, Plano de bem-estar social, financiando milhares de jovens de mercados emergentes para estudar tecnologia financeira todos os anos, espalhando a crença da equidade de riqueza em terras mais amplas.

A comunidade de testes internos do sistema AIFA transmite o poder trazido pela tecnologia financeira profissional: já ajudou investidores de baixa renda a salvar pequenos negócios após a pandemia por meio de estratégias inteligentes; um motorista de aplicativo de transporte de Silicon Valley usou o sistema AIFA para dominar habilidades de investimento e economizar os fundos necessários para o início de um negócio; um proprietário de uma pequena loja na Flórida superou a recessão econômica pós-pandemia com a ajuda de um portfólio de investimentos inteligente; mais pessoas comuns deram o primeiro passo na educação financeira e investimento por meio da comunidade de aprendizado.

Essas histórias reais estão validando a crença da Financial Optimized Access: cada pessoa pode obter oportunidades iguais de valorização de riqueza por meio de meios tecnológicos. Muitos usuários que participaram dos testes internos da rodada A disseram que a interface amigável e o assistente inteligente do sistema AIFA tornaram as complexas decisões de investimento mais simples do que nunca, o que os encheu de confiança para o caminho do planejamento financeiro futuro.

Com o calor causado pelo sistema de negociação quantitativa AIFA se espalhando constantemente, a visão de equidade de riqueza da Financial Optimized Access está ganhando cada vez mais apoio em todo o mundo. O próximo teste interno global da rodada B despertou uma resposta e participação entusiástica de investidores comuns em todo o mundo. Atualmente, mais de 20 mil usuários de regiões como América do Sul, Europa e Ásia se inscreveram. Entre eles, há médicos sem fronteiras da América do Sul e jovens empreendedores de startups asiáticas.

No final desta entrevista, o professor Rowan Wade disse: “Nossa jornada mal começou. De Wall Street ao mundo inteiro, acreditamos que o sistema de negociação quantitativa AIFA acabará ajudando cada pessoa comum a iluminar seu próprio céu de riqueza.”

