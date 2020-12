Tião Bocalom se reúne com o presidente nacional do PP

Prefeito eleito recebe a garantia de atenção diferenciada pelo partido.

O prefeito eleito na capital acreana Tião Bocalom, esteve na tarde desta Terça-feira, 15, no gabinete do presidente de seu partido, Progressista, Senador Ciro Nogueira. Ele foi conduzido pela senadora Mailza Gomes que, junto com o presidente, fizeram de Bocalom o candidato do PP em Rio Branco. O prefeito eleito de Cruzeiro do Sul Zequinha Lima e a prefeita eleita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, ambos do Progressista, também estavam presentes.

Além de ser um dos dois prefeitos eleitos pelo PP em segundo turno em capitais brasileiras, o outro foi Cícero Lucena em João Pessoa(PB), Bocalom foi o quinto mais votado proporcionalmente. Ele recebeu os parabéns do presidente e a garantia de que o partido e sua equipe vão ser atenciosos para com Rio Branco. “Bocalom você terá nossa ajuda” disse Ciro Nogueira.

Tião Bocalom agradeceu a atenção do presidente e principalmente, por ter acreditado em sua história política a pedido da Senadora Mailza Gomes. “Sou muito grato ao senhor e a senadora Mailza e também ao partido no Acre por nos possibilitar a candidatura que, com o apoio do PSD, outros parceiros e o povo, foi vitoriosa e agora junto com nossa vice Marfisa, a equipe e os 17 vereadores, vamos fazer uma boa gestão para mudar para melhor a situação de vida dos riobranquenses. Quero mesmo contar com o apoio de Brasília para trabalhár-mos bem em Rio Branco” disse Bocalom.

A senadora Mailza Gomes disse estar feliz com o atual momento político no Acre e garantiu que estará sempre a disposição para ajudar com seu mandato. “Nós queremos o bem do Acre, agora temos que sair do palanque político e realmente trabalhar pelo bem das famílias. O projeto Produzir para Empregar vai dar certo e trazer a prosperidade para a nossa região” analisou a senadora.