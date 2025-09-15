ACRE
Tigrinho continua a ser destaque entre os jogos de cassino online na KTO
Fenômeno cultural e líder absoluto em julho de 2025, o Tigrinho reafirma sua posição como o jogo mais popular entre os slots da KTO
Desde o seu lançamento, o slot Fortune Tiger — popularmente conhecido como “Tigrinho” — conquistou uma legião de jogadores em todo o Brasil. Em julho de 2025, o jogo manteve sua liderança esmagadora, consolidando-se como a principal escolha dos usuários entre os jogos de cassino online na KTO. Segundo dados, o Tigrinho continuou firme no topo do ranking de jogos favoritos, sendo responsável por 13,47% de todas as rodadas, com 42,51% dos jogadores ativos ao menos jogando uma rodada deste título.
Por que o Tigrinho segue tão popular entre os jogos de cassino online na KTO?
Alta frequência de jogo: Com mais de 42% dos jogadores ativos que acessaram a KTO em julho usando o Tigrinho, o jogo exibe uma presença massiva na experiência dos usuários.
Multiplicadores generosos: O slot oferece ganhos máximos de até 2.500× a aposta inicial, um número atrativo para entusiastas de slots.
Interface simples e intuitiva: O layout 3×3, com 5 linhas de pagamento e mecânicas acessíveis — como respins, wilds e multiplicadores — tornam o jogo ideal para iniciantes e jogadores ocasionais.
Temática cultural e visual atraente: Ambientado com símbolos que remetem à cultura asiática, o Tigrinho desperta engajamento visual e uma experiência imersiva.
Sucesso contínuo e duradouro
Não é apenas em julho que o Tigrinho reina absoluto. Desde maio de 2025, ele já liderava entre os slots mais populares da KTO, com 46,74% de popularidade e 14,10% das rodadas jogadas. Proporção semelhante de domínio aparece nos estudos de 2024, quando chegou a atingir 59% de participação em certos meses.
Além disso, toda a série Fortune (incluindo Tiger, Rabbit, Ox, Dragon e Mouse) representa mais de 52% da base de usuários da KTO, destacando sua força como franquia entre os jogadores.
No panorama mais amplo, a categoria de slots domina a KTO com quase 90–93% de todas as rodadas, superando crash games, roleta e outras modalidades.
A popularidade do Tigrinho não se restringe à KTO. A Pesquisa Game Brasil 2025 revelou que o consumo de jogos digitais atingiu 82,8% da população — e 38,2% dos jogadores utilizam alguma forma de jogo de cassino, incluindo o Tigrinho. Além disso, o Tigrinho se tornou um fenômeno nas redes sociais: virou meme, música e tema de vídeos virais.
Recomendações para jogadores e observações importantes
Jogue com responsabilidade: Os operadores recomendam controlar tempo e dinheiro investidos, evitar jogar sob estresse e usar versões demo para se familiarizar — especialmente com jogos tão envolventes como o Tigrinho.
Jogos legais e seguros: É essencial jogar apenas em plataformas licenciadas. A KTO é autorizada legalmente, distribuída com criptografia e protocolos robustos de segurança.
Fique atento a versões piratas: O sucesso do Tigrinho levou ao surgimento de apps falsos, com riscos de fraude. Priorize sempre os canais oficiais e seguros.
O Fortune Tiger — ou “Tigrinho” — permanece como o destaque incontestável na KTO em julho de 2025, com ampla adoção e engajamento dos jogadores. Seus multiplicadores generosos, mecânica acessível e apelo visual reforçam sua posição de liderança. E mais — o fenômeno já ultrapassou o universo do cassino digital, invadindo redes sociais e reafirmando seu papel cultural em 2025.
Reitora da Ufac se reúne com gestora de inovação do Sebrae — Universidade Federal do Acre
A reitora da Ufac, Guida Aquino, recebeu, nessa terça-feira, 9, no gabinete da Reitoria, a gestora de inovação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Rosa Nakamura. O encontro teve como pauta a apresentação dos resultados de um projeto desenvolvido em parceria com a Fundação Pio XII, voltado à inovação em pesquisas na área da saúde.
Durante a reunião, foram apresentados três aplicativos desenvolvidos por participantes do programa Acre for Startups, que visam atender demandas reais nas áreas da educação, inclusão e saúde. As soluções são lideradas por Paulo Carlos Araújo Nogueira (CEO) e Rodolfo Aragão de Lira (CTO).
Os aplicativos são resultado da primeira fase do programa, que selecionou 50 projetos para uma etapa de pré-aceleração com dois meses de mentorias e treinamentos. Os 20 melhores avançam para a próxima etapa, com bolsas de R$ 6.500 mensais por seis meses, incentivando a dedicação integral ao negócio.
“Temos muito orgulho desse trabalho. Sabemos como é difícil inserir a cultura de inovação no ambiente universitário, mas esse é justamente o nosso maior desafio: preparar uma base sólida dentro da universidade”, disse Rosa Nakamura. “A universidade é o celeiro do conhecimento e é esse conhecimento que queremos transformar em negócios inovadores.”
Aplicativos apresentados
– Conecta Estágios: criado para resolver a falta de controle eficiente nos campos de prática acadêmica, o aplicativo permite registrar presença, acompanhar carga horária e avaliar o desempenho de estagiários. Garante mais organização e segurança para alunos, professores e gestores.
– Sinal+ (Libras+): ferramenta que atua como tradutor da língua brasileira de sinais (Libras), facilitando a comunicação com pessoas surdas em atendimentos de saúde e ambientes educacionais. A proposta é ampliar a inclusão e promover o acesso equitativo à informação.
– MindWay: voltado a pessoas com autismo e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o app ajuda no desenvolvimento de habilidades sociais, cognitivas e emocionais, promovendo autonomia e bem-estar. Também oferece suporte a familiares e profissionais da área.
(Camila Barbosa, estagiária Ascom/Ufac)
Proex e clube Floresta levam esporte e saúde à Cidade do Povo — Universidade Federal do Acre
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex) da Ufac e o Clube Esporte Floresta Acreano realizam ação socioeducativa e esportiva no bairro Cidade do Povo, neste sábado, 13, com programação em que constam corrida, torneios de vôlei e futsal feminino e masculino, além de apresentação de coral, palestras sobre higiene bucal e correção postural e aplicação de vacinas. A abertura do evento ocorre às 8h30 e o término está previsto para 17h30.
As ações ocorrem nas Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio Prof.ª Raimunda Silva Pará e Frei Heitor Maria Turrini. A iniciativa é resultado de projeto de extensão financiado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Eduardo Velloso (União-AC), com o objetivo de prestar serviço nas áreas de saúde e esporte na Cidade do Povo para beneficiar a comunidade local com atividades esportivas e de qualidade de vida.
7ª Semana de Letras/Inglês aborda literatura, língua e letramentos — Universidade Federal do Acre
A Ufac e o Centro Acadêmico de Letras/Inglês (Cali) iniciaram, nesta segunda-feira, 8, no anfiteatro Garibaldi Brasil, a 7ª Semana de Letras/Inglês. Com o tema “English Everywhere (inglês em todos os lugares): Literaturas, Língua(gens) e Letramentos”, o evento tem como objetivo oferecer palestras, oficinas, minicursos, comunicações orais e promover a integração da cultura literária e linguística do idioma. A programação segue até sexta-feira, 12.
“As semanas acadêmicas têm o papel fundamental de aprimorar a aprendizagem na formação acadêmica e contribuir para o aumento do conhecimento científico, seja na forma de palestra ou minicurso”, disse o vice-reitor Josimar Ferreira.
A conferência de abertura, “Pretuguês do Corpo: Marcação Colonial e Gestos Contra-Coloniais entre os Terreiros e Quilombos”, foi ministrada pelo professor Gabriel Nascimento dos Santos.
Também compuseram o dispositivo de honra na abertura a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno; o diretor do Cela, Selmo Azevedo Apontes; o coordenador do curso e do evento, André Alexandre; a coordenadora discente do evento, Alice Anjos; e o presidente do Cali, Daniel Galdino.
(Camila Barbosa, Ascom/Ufac)
