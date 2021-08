Tinta azul cobre grafite de Chico Mendes no Mercado dos Colonos

Gerou grande polêmica, e revolta, nas redes sociais nesta quinta-feira, 5, uma nova pintura de azul realizada em cima de um grafite do líder ambiental Chico Mendes, no muro das escadarias do Mercado dos Colonos, localizado na 6 de Agosto.

Ainda não se sabe quem foi responsável pelo apagamento do grafite, se foi o Governo do Acre ou a Prefeitura de Rio Branco, mas o ato gerou críticas, inclusive, da filha de Chico Mendes, Ângela Mendes. As imagens são do jornalista Fabio Pontes.

O grafite, do líder ambiental, foi realizado pelo Coletivo de Artes Urbanas Acreano (CAUA), durante o Encontro Internacional do Grafite que contou com apoio do Governo do Estado e Prefeitura de Rio Branco, através da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), em 2017.

A filha de Chico Mendes, Ângela Mendes, afirmou que os governantes do Acre seguem a cartilha do Palácio do Planalto ao tentar apagar a história de seu pai. “Infelizmente o Acre segue a mesma cartilha dos ecocidas instalados no Planalto e segue tentando todos os dias matar a memória do Patrono Nacional do Meio Ambiente…mas não conseguirá”, escreveu.

O historiador Marcos Vinicius Neves afirmou que o apagamento do grafite é um “atentado” de muitas faces. “É um atentado de muitas faces. Tenta apagar o Chico e seu legado, tenta apagar a obra de arte dos grafiteiros acreanos que tem um excelente trabalho na cidade, tenta apagar a beleza das ruas para impor um simbolismo político vazio de sentido. Tentam, mas não conseguem pq esse Grafiti foi fotografado por outros artistas e publicado em outros lugares… Não passarão”, salientou.