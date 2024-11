Torcedores chegam cedo à reinauguração da Arena da Floresta e apostam em placar elástico em Santa Cruz e Flamengo

Vitor Hugo Calixto



A reinauguração do estádio Arena da Floresta, que já foi palco de diversos espetáculos entre times acreanos e equipes nacionais de destaque, como Internacional, Cruzeiro, Fluminense e Botafogo, ocorre neste domingo 24. O estádio não recebia partidas desde meados de 2022, e agora, após uma série de intervenções do governo do Acre, por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (Seel), cumprindo determinações e orientações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), volta a sediar um jogo.

O duelo dos campeões sub-20, Santa Cruz, vencedor do estadual acreano, e Flamengo, campeão mundial em cima do Olympiacos, engrandece a reinauguração com uma partida que vai entrar para a história do estádio.

O Flamengo mostra, mais uma vez, o porquê é um dos maiores times do Brasil, levando uma multidão de rubro-negros à arena. Em meio ao mar vermelho e preto, torcedores do Santa Cruz comparecem ao jogo e frisam a relevância do confronto entre as duas equipes.

“É difícil chutar um placar para o jogo, é um prazer enfrentar esse grande time [Flamengo], meu filho joga no Santa Cruz, e apesar da família toda ser flamenguista vamos torcer para o time acreano. Acompanhar meu filho nesse momento é muito importante, principalmente para engrandecer a carreira dele”, disse Anne Vilácio, mãe do jogador Asafe, do Santa Cruz.

Milhares de torcedores chegavam ao estádio antes das 14h, horário de abertura dos portões, para garantir um bom lugar no espetáculo. A bola rola às 17h, e os torcedores esperam um grande jogo.

“O Flamengo é um grande time e campeão mundial, acompanho muito o esporte e chuto hoje em uma vitória elástica do Flamengo, 6×0”, disse, otimista, o torcedor rubro-negro Angelino Feitosa.

Para abrilhantar a partida, é esperada casa cheia durante o jogo. É esperado que mais de 10.000 torcedores compareçam na tarde deste domingo para a grande partida.

Nem só torcedores do Santinha, como é conhecido o Santa Cruz, e do Flamengo compareceram ao jogo. O vascaíno Rômulo Moraes levou a família ao evento, mas foi trajado com o manto cruz-maltino.

“Meu filho e minha esposa são flamenguistas, mas hoje eu sou Santa Cruz. Parabéns ao governo do Estado e ao governador Gladson Cameli por trazer esse entretenimento ao nosso povo, que precisava desse tipo de atração, impulsionando o nosso esporte. Hoje vai dar Santa Cruz, 1×0”, disse o torcedor.

A Agência de Notícias realiza a transmissão do jogo que reinaugura a Arena da Floresta.

Acesse por meio do link: https://agencia.ac.gov.br/santa-cruz-do-acre-x-flamengo-ao-vivo-reinauguracao-arena-da-floresta-minuto-a-minuto/

Confira a equipe de arbitragem

A partida vai contar com arbitragem profissional de árbitros federados, confira a lista:

Josué França Árbitro da Partida – CBF – AC

Renner Santos Assistente 1 CBF – AC

Veronica Severino Assistente 2 CBF – AC

Antônio Marivaldo 4º Árbitro – FFAC

