Trabalhadores da fábrica da Boeing encerram greve de 7 semanas – DW – 05/11/2024

israelense ataques ao Líbano já mataram mais de 3.000 pessoas nos 13 meses desde que eclodiram os combates entre o Hezbollah e Israel ao longo da fronteira sul do Líbano e norte de Israel, disse o Ministério da Saúde Pública do Líbano.

O ministério disse na noite de segunda-feira que 3.002 foram mortos e 13.492 feridos desde o início da “agressão” de Israel contra o Líbano.

Os números mostram que havia 589 mulheres e pelo menos 185 crianças entre as 3.002 pessoas mortas até agora, segundo o ministério.

Embora Israel afirme que centenas de combatentes do Hezbollah foram mortos nos seus ataques, testemunhas e relatórios independentes de comunidades bombardeadas em todo o Líbano atestam o elevado número de vítimas civis causadas por ataques generalizados e ataques aéreos e bombardeios de artilharia israelenses indiscriminados.

A UNICEF, a agência da ONU para a infância, disse na semana passada que pelo menos uma criança por dia tinha sido morto no Líbano durante o mês passado.

“Desde 4 de Outubro deste ano, pelo menos uma criança foi morta e 10 ficaram feridas diariamente”, disse a Directora Executiva da UNICEF, Catherine Russell.

“Milhares de crianças que sobreviveram fisicamente ilesas aos muitos meses de bombardeamentos constantes estão agora profundamente angustiadas pela violência e pelo caos que as rodeiam”, afirmou a agência.

O crescente número de mortos ocorre num momento em que cerca de 1,2 milhões da população de 5,8 milhões do Líbano foram deslocados à força de cidades, vilas e aldeias, bem como de bairros da capital, Beirute, que Israel bombardeou repetidamente e continua a emitir ordens de evacuação forçada.

A agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) disse que uma média de 400-600 pessoas do Líbano chegaram ao Iraque todos os dias durante a semana passada. A maioria deles são libaneses, mas também houve um aumento na chegada de sírios e palestinos.

Pelo menos 28.350 refugiados do Líbano chegaram ao país desde a escalada dos combates entre Israel e o Hezbollah em setembro, disse a agência. A maioria está hospedada em Najaf e Karbala.

Enquanto isso, cerca de 472 mil pessoas do Líbano cruzou para a Síria nas últimas semanas, disse o ACNUR na segunda-feira.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os serviços médicos de emergência no Líbano relataram 201 ataques no ano passado, resultando em 151 mortes.

Pelo menos 212 pessoas ficaram feridas na violência, o que “está a dificultar os esforços de resgate e socorro e, em última análise, a contribuir para elevadas taxas de mortalidade”, afirmou a OMS.

Em Israel, 72 pessoas foram mortas em ataques do Hezbollah desde Outubro do ano passado, um número que inclui pelo menos 30 soldados israelitas mortos em combates com o grupo armado libanês. Mais de 60 mil pessoas foram deslocadas das suas casas no norte de Israel.

A cessação dos combates parece estar muito distante, face ao número crescente de mortes e à destruição de infra-estruturas e propriedades civis libanesas.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, acusou Israel de bloqueando qualquer progresso nas negociações para um cessar-fogo com o Hezbollah.

“As declarações israelenses e os sinais diplomáticos recebidos pelo Líbano confirmam a teimosia israelense em rejeitar as soluções propostas e em insistir na abordagem de matança e destruição”, disse ele.

A agência de notícias AFP verificou imagens de vídeo na segunda-feira que mostravam detonações massivas numa aldeia fronteiriça no sul do Líbano, onde uma autoridade local disse que centenas de casas foram destruídas por Israel desde o ano passado.

O vídeo, amplamente partilhado online, mostrava mais de uma dúzia de detonações simultâneas que devastaram Meiss el-Jabal e transformaram casas libanesas em pó.

Cenas aéreas semelhantes de demolições de casas foram capturadas em várias aldeias fronteiriças, incluindo Mhaibib e Odaisseh, desde que Israel enviou tropas terrestres para o sul do Líbano no final de setembro, informa a AFP.

Casas que cobrem colinas exuberantes são vistas desmoronando em uma nuvem de poeira cinzenta nos vídeos que circulam amplamente online.

De acordo com a Agência Nacional de Notícias (NNA) oficial do Líbano, as tropas israelitas explodiram edifícios em pelo menos sete aldeias fronteiriças no mês passado.

O vídeo de segunda-feira de Meiss el-Jabal mostrou grandes detonações perto de um hospital vazio na vila, disse o prefeito Abdul-Monhem Choukair.

“Setenta por cento de Meiss el-Jabal estão destruídos”, disse o prefeito, acrescentando que “o objetivo do inimigo israelense é a destruição sistemática”.