Trabalhadores negros ganham memorial no Jardim Botânico

O líder do Hezbollah diz que trabalhará com o exército libanês para fazer cumprir o cessar-fogo que o grupo concordou com Israel, já que a instável trégua se mantém em grande parte no seu terceiro dia, após mais de um ano de combates.

No seu primeiro discurso televisionado desde que a trégua entrou em vigor, o secretário-geral do Hezbollah, Naim Qassem, disse na sexta-feira que não imaginava “problemas ou desacordos” com o exército, que, sob os termos do acordo, será destacado para o sul do Líbano durante 60 dias. enquanto os combatentes do Hezbollah e as forças israelenses se retiravam.

“A coordenação entre a resistência e o exército libanês será de alto nível para implementar os compromissos do acordo”, disse Qassem.

“Trabalharemos para… fortalecer as capacidades defensivas do Líbano”, disse ele.

“A resistência estará pronta para impedir que o inimigo se aproveite da fraqueza do Líbano juntamente com os nossos parceiros… em primeiro lugar o exército”, acrescentou.

O exército libanês enviou algumas tropas para o sul e está a preparar um plano de implantação detalhado para partilhar com o gabinete do Líbano, informou a agência de notícias Reuters, citando fontes e funcionários de segurança.

Nos termos da trégua mediada pelos EUA, as forças israelitas têm 60 dias para completar a sua retirada, o que poderá atrasar um maior destacamento das forças militares libanesas.

Os militares israelitas impuseram restrições ao regresso de pessoas às aldeias ao longo da fronteira do Líbano com Israel e dispararam contra pessoas nessas aldeias nos últimos dias, qualificando esses movimentos de violação da trégua.

Tanto o exército libanês como o Hezbollah acusaram Israel de violar o cessar-fogo nesses casos e de lançar um ataque aéreo a norte do rio Litani na quinta-feira.

Aviões de guerra israelenses lançaram ataques aéreos no sul do Líbano na sexta-feira, alegando que tinham como alvo armas do Hezbollah.

As forças israelenses estacionadas na cidade de Khiam – que incluem pelo menos quatro tanques – abriram fogo na sexta-feira contra pessoas que tentavam enterrar um corpo no cemitério.

“Houve tiros contra civis. Houve bombardeio de artilharia. Tem havido tanques Merkava lançando bombas em diversas áreas”, disse Ali Hashem da Al Jazeera, reportando de Tire, no Líbano.

Qassem também declarou uma “vitória divina” na guerra do grupo com Israel e afirmou que a vitória foi ainda maior do que a de 2006, quando o Hezbollah e Israel lutaram durante 34 dias.

Ele disse que as forças israelenses mataram e deslocaram milhares de pessoas, incluindo combatentes, mas também sofreram pesadas perdas e não conseguiram atingir os seus objetivos. Ele disse que o Hezbollah continuará a apoiar os palestinos em Gaza, onde Israel continua o ataque que dura há mais de um ano.

“Para aqueles que apostavam que o Hezbollah seria enfraquecido, lamentamos, as suas apostas falharam”, disse ele.

Autoridades americanas e francesas, como membros de um comité criado para monitorizar a implementação do cessar-fogo, estiveram em Beirute na sexta-feira e encontraram-se com oficiais do exército libanês.

O exército israelita continua a dizer aos libaneses para evacuarem as áreas perto da fronteira e se absterem de regressar às suas casas.

Uma análise de dados geográficos realizada pela agência de verificação de factos da Al Jazeera, Sanad, mostrou que os alertas israelitas também se estenderam a 20 aldeias que não tinham sido anteriormente invadidas pelas forças israelitas ou testemunhadas confrontos graves.

Num resumo das operações militares contra o Hezbollah desde o início do conflito em Outubro de 2023, os militares israelitas afirmaram na sexta-feira que atingiram mais de 12.500 alvos do Hezbollah, incluindo 1.600 centros de comando e 1.000 depósitos de armas.

Como parte da invasão terrestre do sul do Líbano, que começou em Outubro, disse que mais de 100 operações especiais foram realizadas por 14 forças-tarefa militares israelitas a nível de brigada.

Alegou ter matado pelo menos 2.500 membros do Hezbollah e altos funcionários.

As autoridades de saúde libanesas afirmam que pelo menos 3.961 pessoas foram mortas e 16.520 feridas nos combates desde outubro de 2023.