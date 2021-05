Três armas de fogo são apreendidas dentro do presídio de Rio Branco

Após o levantamento de informações, policiais penais do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde (FOC), acabaram encontrando nesta última quarta-feira, 26, três armas de fogo enterradas nas dependências de um antigo galpão que era utilizado para trabalhos com marcenaria.

O local estava desativado há pelo menos um ano, período em que o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) vinha levantando informações sigilosas sobre a existência de armas no perímetro que compreende o complexo. Bastante deterioradas pela força do tempo, além de uma pistola calibre 380, uma pistola nove milímetros e um revólver calibre 38, todas de origens estrangeira, os policiais encontraram 62 munições envoltas em um saco plástico.

Todo o material ilícito está sendo encaminhado à uma delegacia de Polícia Civil, para o registro oficial do achado e início dos trabalhos de investigação. O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), por sua vez, também abriu procedimento administrativo para apurar como se deu a entrada do material nas dependências do complexo.

Ascom/Iapen