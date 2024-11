Três pessoas acusadas de ligação com a morte de Liam Payne na Argentina | Liam Payne

Khalid Sheikh Mohammed logo após sua captura durante um ataque no Paquistão em 1º de março de 2003. IMPRENSA ASSOCIADA

Um juiz militar dos EUA declarou válido o acordo de sentença negociado para Khalid Sheikh Mohammed, considerado o “mentor” dos ataques de 11 de Setembro, bem como para dois co-réus, uma decisão, no entanto, revogada no início de agosto pelo Pentágono depois da forte emoção causada por muitos familiares das quase 3.000 vítimas.

“O juiz militar decidiu que os acordos pré-processuais dos três arguidos são admissíveis e aplicáveis”explicou à Agence France-Presse (AFP) um funcionário americano, sob condição de anonimato. Este acordo, validado na quarta-feira, 6 de novembro pelo juiz, deverá poupar à pena de morte estes três homens, detidos na base militar americana de Guantánamo.

Não ficou imediatamente claro se os promotores recorreriam da decisão. “Estamos revisando a decisão e não temos mais nada a acrescentar neste momento.”indicou, num comunicado de imprensa, o porta-voz do Pentágono, general Pat Ryder, três meses após a revogação deste mesmo acordo pelo ministro da Defesa, Lloyd Austin.

Khalid Cheikh Mohammed, Walid Ben Attash e Mustafa Al-Hawsawi são acusados ​​de terrorismo e do assassinato de quase 3.000 pessoas nos ataques em solo americano, um dos episódios mais traumáticos da história dos Estados Unidos. A maioria das pessoas conhece Khalid Sheikh Mohammed pela foto tirada dele na noite em que foi capturado em 2003, com cabelos desgrenhados e bigode espesso, vestido com pijama branco.

Um “tapa na cara” aos familiares das vítimas

Os termos do acordo não foram divulgados. De acordo com o New York TimesKhalid Cheikh Mohammed, que se vangloriou aos investigadores de ter imaginado e organizado os ataques mais mortíferos da história, e os seus dois cúmplices concordaram em declarar-se culpados de conspiração criminosa em troca de uma sentença de prisão perpétua, em vez de um julgamento que poderia ter levado à sua execução.

Ou, esta decisão, anunciada no final de julhochocou muitos familiares das vítimas e provocou críticas virulentas no campo republicano, num país em plena campanha presidencial. O líder republicano da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, considerou que este anúncio teve o efeito de uma “tapa” para as famílias das vítimas.

“Decidi, dada a importância da decisão, celebrar acordos de confissão pré-julgamento com os arguidos (…)que a responsabilidade por tal decisão deveria recair sobre mim”explicou o ministro da Defesa, Lloyd Austin, em agosto. “Com efeito imediato, no exercício da minha autoridade, revogo os três acordos” de sentença negociada, disse ele. Poucos dias depois, o chefe do Pentágono disse que queria um julgamento: “As famílias das vítimas, os membros das nossas forças armadas e os americanos merecem ver os julgamentos da comissão militar realizados neste caso”ele declarou.

Anthony Romero, diretor da União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU), uma poderosa organização de direitos civis, considerou, por sua vez, que o acordo de sentença negociado era “a única solução possível” e que o chefe do Pentágono tinha “ultrapassou os limites” cancelando-o. “Como nação, devemos avançar (…) dar às famílias das vítimas respostas às suas perguntas”acrescentou ele em um comunicado à imprensa na quinta-feira.

Prisões secretas da CIA

Os três homens nunca foram julgados, e o processo para levá-los a julgamento ficou atolado pela questão de saber se a tortura que sofreram nas prisões secretas da CIA maculou as provas contra eles.

Os casos do 11 de Setembro definharam durante anos e os réus permaneceram detidos na base militar dos EUA em Guantánamo. Esta prisão, onde foram detidos quase 800 prisioneiros, manchou em grande parte a imagem dos Estados Unidos no estrangeiro. Joe Biden expressou o desejo de fechar a prisão de Guantánamo antes da sua eleição. Mas permaneceu aberto.

Um paquistanês criado no Kuwait, Khalid Cheikh Mohammed, conhecido como “KSM” (S de Sheikh em inglês), foi transferido para Guantánamo em Setembro de 2006. “Fui responsável pela operação de 11 de setembro, de A a Z”confessou orgulhosamente perante o tribunal militar. Disse também que esteve envolvido em cerca de trinta outras operações, incluindo ataques ligados à Al-Qaeda em Bali e no Quénia, bem como no assassinato do jornalista americano Daniel Pearl.

