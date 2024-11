Tribunal sueco prende líder de extrema direita que queimou o Alcorão | Dinamarca

O escritor franco-venezuelano Miguel Bonnefoy posa em Manosque em 22 de setembro de 2020. JOEL SAGET/AFP

O prêmio de novela Femina foi entregue terça-feira, 5 de novembro, ao escritor franco-venezuelano Miguel Bonnefoy, por O sonho do Jaguarjá coroado com o Grand Prix du Roman da Academia Francesa em outubro. Ele venceu com cinco votos, em comparação com quatro para Emma Becker com Muito Mal.

« É um prêmio que espero há dez anos.”declarou o vencedor, no museu Carnavalet-Histoire, em Paris, lembrando que a sua língua materna não era o francês, mas sim o espanhol. Entre a América do Sul e a França, O sonho do Jaguarpublicado pela Rivages, está em linha com as sagas familiares deste autor de 37 anos.

Outra sul-americana foi premiada, com o prêmio Femina de romance estrangeiro, a chilena de origem palestina Alia Trabucco Zeran, por Ter (edições de Robert Laffont). “É uma honra que +Próprio+ seja o primeiro romance latino-americano a ganhar o Prêmio Femina Estrangeira”ela disse.

O prêmio de redação Femina foi concedido a Paul Audi por Mantenha-se firme (Stock), um ensaio sobre o anti-semitismo em França cuja escrita foi interrompida pelos acontecimentos no Médio Oriente desde 7 de outubro de 2023. “ Sinto-me de alguma forma inclinado a defender a luta contra o anti-semitismo de um ponto de vista que não é, precisamente, o de um judeu, porque não o sou.declarou este filósofo franco-libanês.

Foi também atribuído um prémio especial ao irlandês Colm Toibin, pelo Ilha Longa (grama). Presente na cerimônia de premiação, agradeceu à tradutora de seus quinze livros, Anna Gibson.