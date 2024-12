Trump apoia estivadores na luta pela automação | Direitos Trabalhistas

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, deu o seu apoio aos trabalhadores sindicais portuários que estão num impasse com o seu empregador sobre o uso da automação.

A Associação Internacional de Estivadores (ILA) e a Aliança Marítima dos EUA (USMX) têm até 15 de janeiro para chegar a acordo sobre um novo contrato, depois de as partes terem chegado a um acordo temporário em outubro.

O acordo, que foi negociado sob intensa pressão da administração do presidente Joe Biden, pôs fim a uma greve de três dias que paralisou as operações nos portos da Costa Leste e da Costa do Golfo, mas deixou por resolver o uso controverso de guindastes semiautomáticos.

Trump sinalizou na quinta-feira seu apoio à posição dos trabalhadores após uma reunião com Harold Daggett, o presidente da ILA, e Dennis Daggett, o vice-presidente executivo do sindicato.

“Estudei automação e sei praticamente tudo o que há para saber sobre ela. A quantidade de dinheiro economizado não chega nem perto da angústia e dos danos que causa aos trabalhadores americanos, neste caso, aos nossos estivadores”, disse Trump no Truth Social.

Trump disse que as empresas de transporte marítimo estrangeiras “fizeram fortuna” através do seu acesso ao mercado dos EUA e deveriam contratar mais trabalhadores americanos.

“Eles não deveriam estar procurando até o último centavo sabendo quantas famílias estão feridas. Têm lucros recordes, e prefiro que estas empresas estrangeiras os gastem com os grandes homens e mulheres das nossas docas do que com maquinaria, que é cara e que terá de ser constantemente substituída. No final, não há ganho para eles e espero que compreendam o quão importante esta questão é para mim”, disse ele.

Por mais que o seu apoio às tarifas e o cepticismo em relação à política externa intervencionista o tenham distinguido dos republicanos tradicionais, as observações de Trump afastam-se do apoio de longa data do seu partido às empresas em detrimento dos sindicatos.

A ILA argumenta que a automação destrói empregos, enquanto a USMX afirma que a modernização é necessária para manter a competitividade dos portos dos EUA.

A USMX disse em um comunicado após os comentários de Trump que esperava trabalhar com o novo governo para fortalecer as cadeias de abastecimento e apoiar empregos.

“É claro que o presidente eleito Trump, a USMX e a ILA partilham o objetivo de proteger e criar empregos americanos bem remunerados nos nossos portos. Mas este contrato vai além dos nossos portos – trata-se de apoiar os consumidores americanos e dar às empresas americanas acesso ao mercado global – desde agricultores, a fabricantes, a pequenas empresas e start-ups inovadoras que procuram novos mercados para vender os seus produtos”, disse o grupo de empregadores disse.

“Para conseguir isto, precisamos de tecnologia moderna que comprovadamente melhore a segurança dos trabalhadores, aumente a eficiência portuária, aumente a capacidade portuária e fortaleça as nossas cadeias de abastecimento. A remuneração dos membros da ILA aumenta à medida que mais mercadorias movimentam – quanto maior a capacidade dos nossos portos e as mercadorias movimentadas significam mais dinheiro nos seus bolsos.”