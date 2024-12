Macron espera nomear novo primeiro-ministro francês após dias de impasse político | França

Agence France-Presse



Espera-se que o presidente Emmanuel Macron nomeie um novo primeiro-ministro na sexta-feira, após dias de impasse sobre encontrar um candidato para substituir Michel Barnier, cujo destituição pelo parlamento empurrou a França para uma nova crise.

Barnier foi derrubado num histórico voto de desconfiança em 4 de dezembro e havia expectativas de que Macron anunciaria o seu sucessor num discurso à nação um dia depois.

Mas num sinal do impasse na política francesa depois eleições legislativas inconclusivas neste verão, ele não nomeou seu sucessor e agora perdeu o prazo de 48 horas que havia dado em uma reunião de líderes partidários na terça-feira.

Na quinta-feira, Macron saiu França numa viagem de um dia à Polónia, importante aliada da UE e da NATO, mas encurtou a visita numa aparente tentativa de finalizar a nomeação.

“A declaração que nomeia o primeiro-ministro será publicada amanhã (sexta-feira) de manhã”, disse um assessor do presidente, pedindo para não ser identificado, na noite de quinta-feira, logo após Macron aterrissar da viagem à Polônia.

“Ele está terminando as consultas”, acrescentou o assessor, sem dar mais detalhes.

O anúncio provavelmente virá por escrito, com o novo gabinete a ser revelado posteriormente.

Quem for nomeado será o sexto primeiro-ministro do mandato de Macron após a derrubada de Barnier, que durou apenas três meses. O novo primeiro-ministro enfrenta um desafio imediato ao elaborar um orçamento para aprovação no parlamento.

Cada primeiro-ministro sob Macron serviu sucessivamente menos tempo no cargo e não há garantia de que o novo primeiro-ministro não seguirá este padrão.

Macron continua confrontado com a complexa equação política que emergiu das eleições parlamentares antecipadas – como garantir um governo contra um voto de desconfiança numa câmara baixa amargamente dividida, onde nenhum partido ou aliança tem maioria.

Todos os candidatos amplamente divulgados até agora encontraram objecções de pelo menos um lado do espectro político.

“Eles estão presos”, disse uma pessoa próxima de Macron, pedindo para não ser identificada e lamentando que “cada nome seja bloqueado”.

“Ninguém está de acordo em torno do presidente”, acrescentou a fonte, expressando esperança de que Macron surpreenda a todos com uma escolha inesperada.

A suposta principal escolha de Macron, o veterano centrista François Bayrou, suscita arrepios à esquerda – receosa de dar continuidade às políticas do presidente – e à direita, onde é odiado pelo influente antigo presidente Nicolas Sarkozy.

Além de Bayrou, os candidatos a primeiro-ministro incluem o ex-primeiro-ministro socialista Bernard Cazeneuve, o atual ministro da Defesa, Sebastien Lecornu, um leal a Macron, e o ex-ministro das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian.

Outro nome que está a ser discutido nos meios de comunicação social é o de Roland Lescure, antigo ministro da Indústria, mas a nomeação do antigo socialista corre o risco de inflamar a direita.

Estes “são nomes que existem há anos e que não seduziram os franceses. É o passado. Quero que olhemos para o futuro”, disse a líder dos Verdes, Marine Tondelier.

“O público francês quer um pouco de entusiasmo, impulso, vento fresco, algo novo”, disse ela à televisão France 2.

As pesquisas indicam que o público está farto da crise. Pouco mais de dois terços dos entrevistados numa pesquisa Elabe publicada na quarta-feira disseram querer que os políticos cheguem a um acordo para não derrubar um novo governo.

Mas a confiança é limitada, com cerca do mesmo número a afirmar não acreditar que a classe política possa chegar a um acordo.

Numa sondagem separada da IFOP, Marine Le Pen, figura de proa da extrema-direita do Rally Nacional (RN), foi creditada com 35% de apoio na primeira volta de uma futura eleição presidencial – bem à frente de qualquer provável adversário.

Ela disse que “não está infeliz” com o fato de seu partido de extrema direita ter sido deixado de fora das negociações em torno do governo, parecendo, por enquanto, se beneficiar do caos, em vez de sofrer a culpa por ter ultrapassado o limite do voto de desconfiança da semana passada. .

Num momento crítico que se aproxima, Le Pen, em 31 de março de 2025, enfrenta o veredicto numa julgamento de peculato por acusações que ela nega. Se for condenada, poderá perder a oportunidade de concorrer às eleições de 2027 e, com isso, a sua melhor oportunidade de ganhar o Palácio do Eliseu.