Os comentários do presidente dos EUA, Dampen, espera que as tarifas tenham como alvo apenas certos países.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que suas tarifas recíprocas em breve anunciadas serão aplicadas a “todos os países”, despejando água fria na esperança de que apenas economias com os maiores desequilíbrios comerciais com os EUA sejam alvo.

Falando a repórteres a bordo da Força Aérea Um no domingo, Trump disse que seu anúncio tarifário há muito esperado em 2 de abril “começaria” com todos os países.

Você começaria com todos os países “, disse Trump a repórteres.” Essencialmente, todos os países dos quais estamos falando “.

As observações de Trump vêm depois que seu governo minimizou o escopo das tarifas que foram reveladas em 2 de abril, que o presidente dos EUA apelidou de “Dia da Libertação”.

O consultor de economia da Casa Branca, Kevin Hassett, sugeriu no início deste mês que as medidas se concentrariam fortemente em 10 a 15 países que explicam a maior parte do déficit comercial dos EUA.

“Existem mais de 100 países que realmente não têm tarifas sobre nós e não têm barreiras não tarifárias”, disse Hassett em entrevista à Fox Business.

O próprio Trump também parecia minimizar a gravidade das próximas tarifas na semana passada, dizendo que as medidas recíprocas seriam “muito brandas” e que as pessoas ficariam “surpresas”.

Embora os detalhes específicos dos planos de Trump não estejam claros, seu governo prometeu atingir países com tarefas iguais às tarifas e barreiras comerciais não tarifárias, como subsídios, que eles impõem às exportações dos EUA.

Trump, que anunciou na semana passada uma tarifa de 25 % em todas as importações de automóveis, há muito tempo acusou outros países de explorar os EUA sobre o comércio, lançando sua agenda econômica protecionista como necessário para reviver a fabricação doméstica e criar empregos.

As mais recentes tarifas de Trump em carros e outros veículos teriam as relações de Washington com alguns de seus parceiros e aliados mais próximos, incluindo Canadá, União Europeia e Japão, todos com grandes indústrias automotivas.

Os anúncios de vantagem de Trump sobre tarifas também enviaram nervosismo através de mercados globais, com os investidores lutando para avaliar se o presidente dos EUA pretende tornar suas tarifas permanentes ou vê-los como principalmente uma ferramenta de barganha.

Trump disse na semana passada que estava “certamente aberto” a fazer acordos com países para evitar as tarifas após o anúncio de 2 de abril.

As bolsas de valores asiáticas caíram acentuadamente na segunda -feira, antecipando uma maior interrupção do comércio global.

A referência do Japão Nikkei 225 e Kospi da Coréia do Sul caíram 3,85 % e 2,55 %, respectivamente, a partir de 03:00 GMT.

O ASX 200 da Austrália caiu 1,56 %, enquanto o Hang Seng de Hong Kong caiu 1,20 %.

O Gold, um ativo tradicional de cofre em segurança durante os períodos de volatilidade do mercado, subiu acima de US $ 3.100 pela primeira vez, negociando com uma alta recorde de US $ 3.106,79 por onça.