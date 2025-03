Trump, Starmer Hold ‘Productive’ fala sobre o comércio – DW – 31/03/2025

Jakub Mensik causa uma das maiores perturbações de 2025, derrotando o ex -número um do mundo Novak Djokovic na Flórida.

O adolescente tcheco Jakub Mensik perturbou o ídolo da infância Novak Djokovic em Straight Sets, 7-6 (7/4), 7-6 (7/4), ambos decididos por tiebreaks, para vencer o Miami Open no Hard Rock Stadium.

O jogador de 19 anos, ficou em 54º lugar no mundo, conquistou seu primeiro título na turnê ATP e negou Djokovic seu 100º título profissional.

Djokovic, 37 anos, esperava se juntar a Jimmy Connors (109) e Roger Federer (103) como os únicos homens da era aberta com 100 ou mais títulos de carreira, mas não conseguiu igualar a velocidade e o jogo criativo do adolescente.

A final de domingo foi adiada por quase seis horas devido à forte chuva e, quando os jogadores surgiram, ficou claro que Djokovic teve uma infecção ocular.

Mensik começou fortemente, quebrando o jogo de primeiro servo de Djokovic para subir por 2 a 0. O alto e grande tcheco estava dominando até que, em 4-2, Djokovic voltou quando Mensik encontrou a rede.

O set permaneceu em saque a partir de então, mas no tie-break, o poderoso saque de Mensik, com dois ases, colocou-o no comando desde o início. Ele abriu uma vantagem de 5-0 e, embora Djokovic revidou, o jovem selou o cenário com uma vôlei aérea.

Foi o primeiro set que Djokovic havia perdido em todo o torneio.

O segundo set foi um caso de beliscão e tuca, com nenhum jogador capaz de quebrar.

Mais uma vez, o poder de Mensik se mostrou decisivo no tie-break e, quando Djokovic demorou muito tempo para entregar a vitória, ele caiu nas costas.

Um para as idades

A partida entre o Djokovic e Mensik, de 37 anos, foi a maior diferença de gap etária em uma final do Masters 1000 e a maior diferença de idade de qualquer nível de turnê desde 1976. Mensik estava jogando sua primeira final do ATP 1000. Ele não tinha dois anos quando Djokovic ganhou seu primeiro título de Miami Open em 2007.

Djokovic venceu Mensik em sets seguidos no Shanghai Masters em outubro, a única vez que eles se conheceram na corte.

“Minha inspiração para o tênis é Novak Djokovic. Por causa dele, comecei a jogar tênis. Ele é meu maior ídolo”, disse Mensik ao ATP Tour em uma entrevista no ano passado.

Djokovic jogou 307 torneios no nível da turnê ATP em sua carreira e triunfou em 99 deles. Dos 76 grandes slams que ele entrou, o sérvio ganhou um recorde masculino 24.