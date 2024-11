Trump e Harris realizam comícios finais de campanha às vésperas das eleições nos EUA | Notícias de política

Latas de refrigerante estão em exibição na Kwik Stop Liquor em San Diego, Califórnia, em 13 de fevereiro de 2014. SAM HODGSON/REUTERS

O texto visava limitar a quantidade de açúcares nos refrigerantes. Foi rejeitado antes de ser redigido e finalmente aprovado na segunda-feira, 4 de novembro, pelos deputados. Este último aprovou na segunda-feira, 4 de novembro, uma reforma do « taxe soda »que pretende limitar a quantidade de açúcares neste tipo de bebida, no âmbito da análise em primeira leitura do orçamento da Segurança Social.

A Comissão dos Assuntos Sociais solicitou segunda-feira à noite uma segunda deliberação sobre uma alteração do socialista Jérôme Guedj que a Assembleia Nacional rejeitou pela manhã. Foi mantido por 142 votos a favor e 100 contra. Os “rebeldes”, que se abstiveram na manhã de segunda-feira, votaram a favor da alteração do Sr. Guedj, juntando as suas vozes às do resto da esquerda, MoDem e Horizons. Os deputados do LR e do Ensemble pour la République (EPR, ex-Renascença) estavam divididos.

Esta alteração, subalterada pelo relator geral Yannick Neuder (LR), prevê a reforma do imposto sobre os refrigerantes através da criação de três escalões fiscais, em vez de dezasseis, inspirando-se no modelo britânico. Imposto britânico “permitiu reduzir a proporção de bebidas acima do primeiro limite (5 gramas por mililitro) em 40% e a redução total na ingestão de açúcar seria estimada em 30 gramas por domicílio por semana, um efeito quatro vezes maior para o imposto francês »desenvolve a fundamentação da alteração.

A Ministra da Saúde, Geneviève Darrieussecq (MoDem), apoiou a alteração, tal como o seu antecessor, Frédéric Valletoux (Horizons). A ex-Ministra do Consumidor e deputada do EPR, Olivia Grégoire, opôs-se, destacando um possível impacto do imposto no preço pago pelo consumidor. Os deputados também aprovaram uma alteração da ecologista Sabrina Sebaihi, que visa introduzir um imposto sobre os açúcares adicionados em produtos alimentares processados, contrariando o conselho do governo.

Imposto sobre publicidade de próteses

A Assembleia também aprovou a obrigação de os fabricantes de alimentos mencionarem o nutriscore dos seus produtos na sua publicidade. Aqueles que não cumprirem esta restrição terão que pagar uma taxa «contribuição» à Segurança Social, equivalente a 5% do seu orçamento de publicidade.

Excecionalmente, os produtos que beneficiam de AOP, IGP, rótulo vermelho ou outra menção “produtos de montanha” não serão afectados por esta obrigação, a fim de evitar uma exibição negativa que afectaria a maioria dos queijos, em particular.

Os eurodeputados também votaram a favor de um imposto sobre a publicidade de aparelhos auditivos (para desencorajar “práticas publicitárias excessivas e enganosas” levando a “compras inadequadas”), bem como um sistema que visa reduzir o custo do seguro mútuo complementar para reformados, desempregados ou jovens desempregados.

Estas votações, no entanto, não têm carácter definitivo, o texto está apenas a iniciar o seu percurso parlamentar, e devido à provável utilização pelo governo do artigo 49-3 que lhe permitirá manter no texto final as alterações da sua escolha.