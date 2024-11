Trump fala com Putin e o aconselha a não intensificar a guerra na Ucrânia – relatório | Política externa dos EUA

Alexandre Lacazette, ao centro, durante a partida entre Lyon e Saint-Etienne, no Groupama Stadium, em Décines-Charpieu (Ródano), 10 de novembro de 2024. LAURENT CIPRIANI/AP

O Lyon venceu o Saint-Étienne por 1 a 0 neste grande clássico do futebol francês, domingo, 10 de novembro, na décima primeira rodada da Ligue 1. Ao mesmo tempo, o Rennes caiu para o Toulouse por 2 a 0 diante dos olhos de Jorge Sampaoli, fortemente aguardado para assumir o comando da equipe bretã e se apresentar no Roazhon Park.

No Groupama Stadium, Alexandre Lacazette, capitão do Lyon, deu à sua equipe o 125º derby contra o Saint-Étienne, marcando o único gol da partida no primeiro período (1-0, 29). Ernest Nuamah, que entrou no final da partida, pensou que iria afastar o Lyon (81º), mas o seu golo foi invalidado pelo VAR devido a uma mão preliminar de Georges Mikautadze.

Esta vitória no final de um jogo aberto, de muito bom nível técnico, onde os Verdes tiveram algumas oportunidades de recuperação no segundo tempo apesar do domínio do Lyon, permite ao OL ocupar, com 18 pontos e antes da pausa internacional, o quinto lugar vaga na Ligue 1. O Saint-Étienne, que não merecia nada, continua em décimo sexto lugar, a vaga do play-off, empatado em pontos com Angers e Nantes (dez pontos cada).

Na manhã de domingo, o Stade Rennes, que se separou do técnico Julien Stéphan na quinta-feira, não conseguiu criar um choque elétrico e desabou contra o Toulouse sob o olhar de Jorge Sampaoli, sofrendo dois gols na primeira meia hora de jogo, que o argentino. poderia se inscrever no clube bretão no início da semana, terá trabalho a fazer: os bretões estão presos na décima terceira colocação da Ligue 1, a apenas um ponto da zona de rebaixamento.

O TFC, graças à vitória na Bretanha, deslocou o Estrasburgo do décimo lugar do ranking.

Cantos homofóbicos em Le Havre

Ao mesmo tempo, em plena comemoração dos 50 anos do clube, o Montpellier se tranquilizou em casa ao vencer o Brest por 3 a 1, mas sobretudo ao encerrar uma série de cinco derrotas no campeonato. O Montpellier, embora ainda último, aproxima-se do Le Havre, derrotado em casa pelo Reims por 3-0, que está apenas dois pontos à frente dos Languedocians.

O Brest, irresistível na Liga dos Campeões, está a escorregar na Ligue 1 onde o clube bretão ocupa apenas o décimo segundo lugar, com treze pontos.

O Reims, que permanecia com três derrotas, fez uma operação muito boa no ranking ao saltar três posições. Os Rémois estão em sexto lugar, empatados em pontos com Nice e Lens (17 cada).

Após o terceiro gol do Reims, a partida foi brevemente interrompida em um momento de confusão onde cantos homofóbicos foram cantados nas arquibancadas do estádio Océane.

No início da tarde, o Nice conseguiu somar um ponto frente ao Lille num jogo de alto nível (2-2), graças a um golo já no final dos descontos do jovem entrante Tom Louchet, no Allianz Riviera.

Com 19 pontos, o Lille permanece em quarto lugar, a uma distância do Marselha e do pódio, enquanto este empate tardio permite aos Aiglons manter o ritmo, com sete jogos sem derrota na Ligue 1, e permanecer pelo menos provisoriamente no quinto lugar com 17 pontos.

A décima segunda jornada da Ligue 1 será realizada após a janela internacional que abre na segunda-feira, com Monaco-Brest e PSG-Toulouse no dia 22 de novembro.

