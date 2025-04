Ufac e Conselho Regional de Contabilidade firmam parceria institucional — Universidade Federal do Acre

Na manhã desta quarta-feira, 26 de março de 2025, a Universidade Federal do Acre (UFAC) e o Conselho Regional de Contabilidade do Acre (CRC/AC) oficializaram uma importante parceria com a assinatura de um termo de cooperação entre as instituições.

A atividade ocorreu na Reitoria da UFAC, com a presença do Reitor em exercício, Prof. Dr. Josimar Batista Ferreira, e do Presidente do CRC/AC, Sr. Edberto Gomes de Sousa. A reunião contou, ainda, com a participação da Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis, Profª. Dra. Oleides Francisca de Oliveira, do Vice-Coordenador, Prof. Me. Cícero José Oliveira Guerra, e do Prof. Dr. Deivid Ilecki Forgiarini.

Durante o encontro, foram discutidos temas relevantes relacionados ao curso de Ciências Contábeis da UFAC e às possibilidades de colaboração entre as entidades. A parceria representa um passo significativo para o fortalecimento de iniciativas conjuntas em prol do ensino, pesquisa e extensão, evidenciando o compromisso mútuo com o desenvolvimento acadêmico e profissional dos estudantes no estado do Acre.

A Coordenadora do Curso aponta que “a assinatura do termo reforça a sinergia entre a UFAC e o CRC/AC, abrindo novas perspectivas para projetos futuros e consolidando laços institucionais”.