Último pedido do Papa Francisco, horas antes de partir

Todo ano, a meninada de Xerém, em Caxias, no Rio de Janeiro, já espera. É que Zeca Pagodinho distribui ovos de Páscoa para as crianças da região com apoio dos netos, filhos e amigos. É uma tradição de anos. O sambista sempre comemora a Semana Santa dessa forma e este ano contou com uma ajuda extra. O cantor Fábio Jr. enviou um carregamento de ovos de Páscoa para contribuir com as doações.

E ele agradeceu nas redes: “Páscoa em Xerém! Dia de distribuir ovos e amor para as crianças da região , mantendo uma tradução que existe há décadas na família do Zeca Pagodinho. E esse ano, o amigo FábioJr, enviou também um carregamento de ovos para a doação na comunidade. Valeu grandão”.

A generosidade de Zeca é conhecida na região, quando se veste de Papai Noel, no Natal, e também faz farta distribuição só que de brinquedos. E ele deixou uma mensagem de Páscoa a todos: “Que hoje seja um dia de renovar a fé no amor, espalhar carinho e lembrar que, juntos, a gente é mais forte. Feliz Páscoa, família do samba”.

Aplausos nas redes

Zeca Pagodinho ganhou muitos aplausos, elogios e comentários positivos a respeito da forma como encara a fama e lida com dinheiro.

“Minha religião é a das pessoas que praticam o amor, empatia, carinho e fraternidade. São pessoas diferenciadas e evoluídas, como o Zeca”, afirmou uma seguidora.

Outra complementou: “Que lindo a humanidade e a humildade dele.”

Instituto Zeca Pagodinho

O sambista mantém um instituto, sem fins lucrativos, que tem o nome dele.

A organização mantém escola e horta comunitária. É um local para o desenvolvimento artístico, mas também de capacitação e educação cidadã.

O trabalho é desenvolvido em Xerém, sempre lá, o bairro do coração e da vida de Zeca Pagodinho, que não abandona por nada o local onde vive.

No fim do ano, no Natal, Zeca Pagodinho põe a toca do Papai Noel e distribui presentes para as crianças de Xerém, outra tradição. Foto: @zecapagodinho

Zeca Pagodinho reúne familiares e amigos para a distribuição dos ovos de Páscoa em Xerém, no Rio:





