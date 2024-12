Unesp 2025: entenda como será a segunda fase

Publicado às 11h35

Notícias corporativas

Ricardo Dell Aquila Mussa renunciou ao cargo de membro do conselho de administração da Cosan (CSAN3) e membro do conselho de administração da Raízen (RAIZ4). A informação foi divulgada na última sexta-feira, 29. Ricardo Mussa atuou por 17 anos como executivo das empresas do Grupo Cosan.

A Ultrapar (UGPA3) submeteu para aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a parceria a ser desenvolvida entre a sua subsidiária Ultragaz e a Supergasbrás Energia, mediante a constituição de uma sociedade de propósito específico (SPE) com participação igual entre os acionistas, para a construção e operação de terminal no Porto de Pecém (CE) para movimentação de GLP. Uma vez aprovado, a Ultrapar explicou que será construída uma estrutura com capacidade de armazenamento de aproximadamente 62 mil toneladas, com conclusão prevista para 2028. Para este projeto, estima-se investimentos de R$ 1,2 bilhão, divididos igualitariamente entre as partes. “O projeto promoverá maior segurança no abastecimento de GLP às regiões Norte e Nordeste do país, historicamente deficitárias na produção nacional. Esse movimento demonstra a contínua capacidade da Ultragaz em perseguir eficiências e a disposição da Ultrapar em realizar parcerias estratégicas em seu portfólio de negócios”, afirmou a companhia. Além da respectiva aprovação do Cade, a operação está sujeita a outras condições precedentes, comuns para esse tipo de operação.

O conselho de administração da RD Saúde (RADL3) aprovou na sexta-feira, 29, a distribuição de juros sobre capital próprio no montante total bruto de R$ 123,9 milhões para pagamento até o dia 30/05/2025, em data a ser oportunamente fixada pela administração. O valor bruto a ser pago por ação é de R$ 0,072235437. O benefício aplica-se à posição acionária do dia 04/12/2024. A partir de 05/12/2024, as ações da companhia serão negociadas “ex juros sobre capital próprio”.

A RD (RADL3) também revisou a projeção de abertura de lojas para o exercício de 2025. A projeção anterior, entre 280 e 300 aberturas brutas para o exercício de 2025, foi revisada para entre 330 e 350 aberturas brutas para o exercício de 2025. A companhia afirmou que a projeção entre 280 a 300 de aberturas brutas para o exercício de 2024 permanece inalterada.

A RD explicou que as projeções consideram a expectativa acerca das operações, tendo em vista, especialmente a estratégia de expansão; a capacidade financeira para suportar investimentos; a capacidade de obter pontos comerciais atraentes com expectativas de retorno adequadas; a capacidade de implantar novas lojas, incluindo nossa estrutura de engenharia e a disponibilidade de funcionários qualificados dentro do nosso plano de carreira para operarem tais lojas. A RD ressaltou que as projeções são estimativas, e que não constituem promessa de desempenho, de modo que poderão ser revistas (positiva ou negativamente) pela administração.

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa (CSMG3) informou na última sexta-feira, 29, que, conforme reunião da diretoria colegiada da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae), foi aprovado o reajuste nas tarifas de prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da Copasa, cujo Efeito Tarifário Médio (ETM) é de 6,42%. A aplicação se dará a partir de 1° de janeiro de 2025.

A Telefônica Brasil (VIVT3) informou na sexta-feira, 29, vai pagar no próximo dia 17 de dezembro os juros sobre capital próprio (JCP) declarados nas reuniões do conselho de administração de 14 de março de 2024, 16 de abril de 2024 e 14 de junho de 2024. O valor líquido por ação soma R$ 0,44017639473. Confira os detalhes aqui.

A agência de classificação de risco Moody’s Local Brasil elevou hoje os ratings de emissor e depósito de longo prazo para AA-.br de A+.br do Banco do Estado do Sergipe – Banese (BGIP4). O rating de depósito de curto prazo foi afirmado em ML A-1.br. A perspectiva é “estável”. A ação de rating incorpora o reconhecimento de um alto nível de suporte de seu controlador, o governo do estado de Sergipe, demonstrado pelo apoio financeiro explícito através da participação em aportes de capital realizados desde 2023, que devem totalizar cerca de R$ 100 milhões até o final de 2024. A agência considera também o papel importante do Banese no mercado local, devido a sua relevante participação de crédito e depósitos. O perfil de crédito do banco reflete a melhoria em sua capitalização, sustentada pelos aportes recentes e incorporação de seus resultados. Por outro lado, os ratings permanecem limitados pela atuação concentrada regionalmente e o pequeno porte da economia local que restringe a rentabilidade e perfil de risco de ativos do banco.

Agenda de dividendo desta semana:

Confira as companhias que pagam provento (dividendo ou JCP) e as que têm ‘data com’. A ‘data com’ ou ‘data de corte’ indica qual é o último dia em que o investidor deve possuir uma ação para receber o provento anunciado. Clique nos links abaixo para ler os detalhes das informações de cada empresa:

Segunda, 2

Banestes paga JCP mensal

Bradesco paga JCP mensal

Itaú paga JCP mensal

Vulcabras (VULC3) paga dividendo intermediário

Mitre (MTRE3) paga 3° parcela de dividendo

M.Dias Branco (MDIA3) paga JCP trimestral

Terça, 3

Allos (ALOS3) paga 3° parcela de dividendo

Totvs (TOTS3) tem data com para juros sobre o capital

Natura &Co Holding (NTCO3) paga JCP aprovado em março

Quarta, 4

Guararapes paga dividendo

BR Partners (BRBI11) tem data com para dividendo extraordinário

Banco Bmg (BMGB4) tem data com para JCP

RD Saúde (RADL3) tem data com para JCP

Quinta, 5

BRF (BRFS3) paga juros sobre capital próprio

Grendene paga dividendo

Ferbasa (FESA4) tem data com para juros sobre o capital

Sexta, 6

Banco do Brasil (BBAS3) paga juros sobre o capital

RD (RADL3) paga até essa data dividendo e JCP anunciado em setembro

Allied tem data com para JCP

Camil (CAML3) paga dividendo e JCP

Agenda de dividendo de dezembro

Confira aqui as companhias que pagam provento e as que têm ‘data com’ neste mês.

