União Brasil e PP confirmam lançamento de federaçã...

O União Brasil e o Progressistas confirmaram nesta segunda-feira, 28, que se unir em uma federação a ser lançada em cerimônia nesta terça, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, a partir das 15h.

Em nota, os partidos afirmam que “a aliança, costurada com muito diálogo e confiança, pretende ser uma bússola no centro da política, para impulsionar o Brasil ao rumo certo. O norte é claro: equilíbrio e inovação, com responsabilidade fiscal e social”.

As legendas garantem que “não se trata de uma parceria de ocasião, é um projeto consistente com uma visão de longo prazo, uma resposta madura ao cenário de fragmentação partidária e uma aposta na estabilidade institucional. A base está nos estados, no trabalho de quem está no dia a dia da política real”.

Como informou mais cedo a colunista Marcela Rahal, o tamanho da federação entre PP e União preocupa os demais partidos do campo da centro-direita. Serão 109 deputados, a maior bancada da Câmara, e 14 senadores, liderando o número de parlamentares junto com PL e PSD.

A federação impulsiona, inclusive, a movimentação de outros partidos para criação de blocos, caso do PSDB com o Podemos e o Republicanos e o MDB.

Como noticiou VEJA, as duas legendas vinham conversando há meses sobre a possibilidade de formação de uma federação, mas havia alguns entraves, como divergência entre integrantes dos dois lados em alguns estados e o protagonismo do deputado Arthur Lira (PP-AL) nesse processo.