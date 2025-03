Vance nega criticar o Reino Unido, França sobre a proposta de manutenção da paz da Ucrânia | Notícias da Guerra da Rússia-Ucrânia

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, negou que suas críticas a uma potencial força de manutenção da paz européia na Ucrânia fossem destinadas ao Reino Unido e à França, ambos apoiaram guerras lideradas pelos EUA no passado.

Vance, em uma entrevista ao Sean Hannity, do Fox News Channel, foi ao ar na noite de segunda -feira, disse que o pacto econômico com Kiev procurado pelo presidente Donald Trump “é uma garantia de segurança muito melhor do que 20.000 soldados de algum país aleatório que não lutou em 30 ou 40 anos”.

Vance foi ao X na terça -feira para esclarecer suas observações, alegando que era “absurdamente desonesto” sugerir que ele estava se referindo ao Reino Unido e à França.

O Reino Unido e a França são os únicos países que se comprometeram publicamente com um europeu manutenção da paz Força na Ucrânia como parte de esforços continentais mais amplos para garantir um acordo entre Moscou e Kiev.

“Eu nem mencionei o Reino Unido ou a França no clipe, ambos lutaram bravamente ao lado dos EUA nos últimos 20 anos e além”, postou Vance em X, depois que suas observações atraíram uma resposta irritada de políticos e veteranos em ambos os países, que disseram que estava desonrando centenas de tropas mataram enquanto lutam ao lado de forças americanas nos EUA, em ista e desonrar centenas de tropas.

No entanto, ele questionou a viabilidade do que o primeiro -ministro britânico Keir Starmer chamou anteriormente de “uma coalizão de vontade” de policiar qualquer cessar -fogo na Ucrânia.

“Mas vamos ser diretos: existem muitos países que são voluntários (privados ou publicamente) que não têm a experiência do campo de batalha nem o equipamento militar para fazer qualquer coisa significativa”, disse Vance no tópico da mídia social.

A crítica de Vance segue um dramático linha No Salão Oval na semana passada, durante uma visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, para assinar um acordo de minerais com Washington. Zelenskyy deixou a Casa Branca sem assinar o acordo.

Trump, que foi acusado de marcar Kiev e aliados europeus enquanto se muda para negociar diretamente com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, desde então cortar ajuda militar a Kyiv.

A mais recente broadside de Vance atraiu críticas no Reino Unido e na França.

O Partido Renascestre do Presidente Francês Emmanuel Macron disse em X: “Os soldados franceses e britânicos que morreram combatendo o terrorismo, que lutaram e às vezes morreram ao lado de soldados americanos, merecem melhor do que o desdém do vice -presidente americano”.

No Reino Unido, o deputado conservador Ben obesos, que lutou no Afeganistão e no Iraque, disse: “O desrespeito demonstrado pelo novo vice-presidente dos EUA aos sacrifícios de nosso pessoal de serviço é inaceitável”.

A obesidade citou a descrição de Vance de servir como jornalista do Corpo de Fuzileiros Navais no Iraque em suas memórias, Hillbilly Elegy. O vice -presidente disse que “teve sorte de escapar de qualquer luta real”.

Johnny Mercer, um veterano britânico e ex -ministro da Defesa Júnior, chamou Vance de “palhaço”.