Reações na Rússia a Reunião dramática de sexta -feira Entre o presidente dos EUA, Donald Trump e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, era previsivelmente jubiloso. O Kremlin também aprovou Decisão de Trump de interromper a ajuda militar para a Ucrânia.

“Trump disse à cocaína palhaçar a verdade em seu rosto: o regime de Kiev está brincando com a terceira guerra mundial. O porco ingrato recebeu um forte tapa no pulso dos proprietários do porco … Ajuda militar à máquina nazista deve ser interrompida.”

As acusações de Trump de que o presidente ucraniano está “jogando com a Segunda Guerra Mundial” caiu especialmente bem em Moscou.

Foi um momento de eu dar-lhe-se para o Kremlin, que rotulou Zelenskyy uma “ameaça perigosa” para o mundo e Desinteressado em paz.

“Presidente Putin estava certo quando ele disse que, apesar da abertura do lado russo do processo de negociação, essas boas intenções se deparam com a falta de vontade do regime de Kiev em manter essa dinâmica “, disse Dmitry Peskov a jornalistas russos na segunda -feira.

Ele continuou dizendo que a decisão de Trump um dia depois de suspender a ajuda militar para a Ucrânia poderia levar a um fim do Invasão em larga escala Moscou começou três anos atrás. “Se for verdade, essa é uma decisão que realmente pode levar o regime de Kiev a um processo de paz”, disse Peskov na terça -feira.

A Rússia celebra a brecha entre nós e a Europa

Por outro lado, Líderes europeus correram para mostrar apoio a Zelenskyy e Ucrânia. Durante a cúpula de domingo de líderes europeus em Londres, os aliados da Ucrânia prometeram continuar o apoio militar a Kiev, incluindo um novo plano do presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen pedindo € 800 bilhões em gastos com defesa. mas resta para ser visto Qual a eficácia dessas medidas sem a assistência dos EUA.

Os líderes europeus se recuperam atrás de Zelenskyy depois de Trump Clash Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

A aparente divisão entre os EUA e a UE não passou despercebida em Moscou, com Peskov dizendo: “A fragmentação do oeste coletivo começou”.

O porta -voz da Kremin não foi o único que viu a importância geopolítica da Europa diminuir.

“Agora tudo é decidido por um grande triângulo: Rússia, China e Estados Unidos. É neste triângulo onde uma nova ordem mundial será moldada”, concluiu Dmitry Kiselyov, apresentador de um programa de propaganda russo, concluiu, acusando a Europa de querer prolongar os combates na Ucrânia.

‘Os EUA e a Rússia agora têm uma posição comum’

O líder russo Vladimir Putin nunca se esquivou de expressar seu desejo de remover Zelenskyy de seu assento presidencial e instalar um regime amigável para Moscou em Kiev. Mas, para surpresa de muitos, as mesmas idéias começaram a vir de Washington.

“As declarações dos altos funcionários dos EUA agora repetem narrativas oficiais da mídia estatal russa de que deve haver novas eleições na Ucrânia, que a Ucrânia é a culpada pela guerra e que não quer paz”, disse Ekaterina Schulmann, um estudioso não residente do Carnegie Russia Eurasia Center in Berlin, Dw. “Os EUA e Rússia agora tem uma posição comum. “

Mudança da Ucrânia de Trump: jogo político ou política séria? Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Como os russos percebem mudanças geopolíticas tectônicas?

“Os russos pró-guerra-ou simplesmente aqueles que assistem à mídia estatal russa-ficaram tontos com a reviravolta da política com os Estados Unidos, que anteriormente era enquadrada como mestre de marionetes do distúrbio global”, explicou Schulman.

No entanto, existem alguns russos que dizem ligar Trunfo O pró-russo é prematuro e exagerado neste momento.

“Não vejo aquecimento nas relações. Os americanos parecem estar em uma corrida para ver quem diz a coisa mais louca. Eu esperaria; não tirei conclusões altas por enquanto”, disse Inna, um morador de Moscou, à DW.

Alguns acreditam que Trump quer uma solução rápida para terminar o derramamento de sangue na Ucrânia.

“Trump diz: não haverá guerra comigo. Ele fará qualquer acordo apenas para finalizá -lo rapidamente. É por isso que ele pressionou Zelenskyy, mas provou ser um biscoito difícil”, disse outro morador de Moscou ao DW.

Os principais especialistas políticos e a comunidade de inteligência ocidental estão tentando desvendar o que Putin está fazendo: uma pausa estratégica para se preparar para agressão renovada ou paz duradoura? Alguns analistas de Moscou sugerem que há um longo caminho a percorrer até que os mísseis parem de voar nos céus da Ucrânia.

“Uma tentativa de acordo pacífica foi frustrada … abre o caminho para o próximo estágio de usar força provavelmente mais dura”, escreveu Fyodor Lukyanov, chefe do Conselho de Políticas de Estrangeiros e Defesa de Moscou, em sua análise.

“A sorte está do lado de Putin ultimamente, e não acho que ele tenha um plano rigoroso quando se trata da Ucrânia”, disse Artem, morador de Moscou. “Quando os cartões caem. Todos na Rússia vive assim”.

Nomes dos moradores de Moscou foram alterados para proteger sua identidade.

Editado por: Sean sinico