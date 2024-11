Vencedores do Prêmio de Comunicação do Governo do Acre serão apresentados nesta quinta

Cleide Santos



Os vencedores da 2º Prêmio de Comunicação do Governo do Estado do Acre – Jornalista Val Sales serão anunciados nesta quinta-feira, 28, em Rio Branco. A solenidade de premiação será realizada no espaço Afa Jardim, a partir das 19h. A iniciativa do governo do Estado, por meio da Secretaria de Comunicação (Secom), é uma oportunidade de reconhecer e valorizar a produção de trabalhos jornalísticos veiculados em diferentes meios, incluindo plataformas digitais acreanas.

“Estamos cuidando de cada detalhe, preparando tudo com muito carinho, para fazer um lindo evento. Meu muito obrigada a toda a equipe da Secom, assessores, parceiros, envolvidos na organização. Nossa gratidão também ao governador Gladson Cameli, grande incentivador e apoiador dessa ideia, e a todos, convidados e jornalistas que inscreveram seus trabalhos e hoje vão nos brindar com suas presenças. A festa é para vocês”, enfatizou a secretária de Comunicação, Nayara Lessa.

Neste ano o concurso conta com 106 trabalhos concorrentes. Com alcance em todo o Acre, o prêmio busca estimular e valorizar a produção jornalística que veicule conteúdos que contribuam para o cumprimento do dever constitucional de dar publicidade aos atos e ações de governo, de relevância para a sociedade acreana, estimulando a comunicação social nas mais diversas áreas, como agricultura, educação, cultura, cidadania, direitos humanos, meio ambiente, segurança pública e turismo, entre outras.

As inscrições foram realizadas no período de 21 a 31 de outubro de 2024, no site https://agencia.ac.gov.br/premiodecomunicacao/.

Ao todo, serão R$ 107 mil em premiações, sendo R$ 15 mil para os primeiros colocados nas modalidades Texto, Áudio, Telejornalismo, Web Vídeo e Foto. Os segundos colocados vão receber premiação no valor de R$ 5 mil. Na categoria Estudante, o prêmio para o primeiro melhor avaliado será de R$ 5 mil e de R$ 2 mil para o segundo colocado.

Categorias

– Texto: matérias publicadas por profissionais em veículos impressos (jornais e revistas) sediados no Acre, bem como em portais, sites de notícias ou mídias digitais;

– Áudio: conteúdos jornalísticos veiculados por profissionais em emissoras de rádio sediadas no Acre ou podcasts produzidos no Acre e publicados em plataformas de streaming ou digitais;

– Telejornalismo: conteúdos jornalísticos veiculados por profissionais em canais de televisão sediados no Acre;

– Web vídeo: vídeos produzidos no Acre e publicados em canais de jornalismo nas plataformas digitais;

– Foto: fotos publicadas por profissionais em matéria de veículos impressos (jornais, revistas ou outros) ou virtuais (blogs, sites, portais).

– Estudante: concedido à melhor reportagem, produzida em texto, áudio ou vídeo, por acadêmico da área jornalística ou áreas afins, publicada em jornal impresso ou portais digitais sediados no Acre, observando-se as peculiaridades técnicas adequadas a cada meio e canal de comunicação.

Homenagem

Em 2024 o prêmio homenageia em vida o jornalista Silvio Martinello. Catarinense de Criciúma e acreano de coração, Silvio Martinello é um ícone do jornalismo e da literatura no Acre, com mais de cinco décadas de dedicação à comunicação. Jornalista e escritor formado pela Faculdade Cásper Líbero, em São Paulo, Silvio é um cronista das vozes da floresta, levando as histórias do Acre para o mundo.

