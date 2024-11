Verdes escolhem Habeck para liderar campanha eleitoral antecipada – DW – 17/11/2024

Os legisladores do Verdes votaram esmagadoramente a favor de Vice-Chanceler e Ministro da Economia, Robert Habeck concorrendo como principal candidato do partido nas primeiras eleições federais de fevereiro.

Habeck obteve 741 dos 768 votos, ou 96,48%, na conferência organizada às pressas do partido em Wiesbaden, no oeste da Alemanha, no domingo.

“Com este discurso estou solicitando permissão para liderá-los na campanha eleitoral”, disse o ex-autor de livros infantis, de 55 anos, aos delegados antes da votação.

Habeck disse que sabia que havia perdido a confiança do público nos últimos anos na coalizão, mas que queria assumir a responsabilidade como o “candidato do povo na Alemanha” do partido.

Após a sua vitória esmagadora na conferência de Wiesbaden, ele respondeu com um jogo de palavras em alemão que indicava a sua aceitação do resultado e o seu desejo de enfrentar as próximas eleições nacionais.

“Vamos realizar esta votação”, disse ele.

‘Muita coisa pode mudar em todas as frentes’, diz Habeck sobre a próxima campanha

A nomeação significa que Habeck é a escolha do partido para chanceler, caso esteja em condições de concorrer.

Mas Habeck e os Verdes têm sido abertos sobre esta ser uma perspectiva distante, dado que estão actualmente a votar na região de 11% ou 12% de apoio.

Ele mencionou a ideia de chegar até a chancelaria no discurso de domingo aos delegados, que durou cerca de uma hora, mas enfatizou que isso só seria possível se o ímpeto da campanha “nos levar muito longe”.

Antes da conferência, Habeck disse à DW que ele esperava que as pesquisas atuais pudessem ser enganosas até fevereiro. Todos os três membros da coligação agora desmoronada tinham sofrido nas sondagens no meio de discussões públicas, impasses e compromissos políticos enquanto tentavam manter unida a aliança turbulenta.

“Todas as disputas, todos os compromissos que tivemos de fazer desapareceram. E agora as partes estão a avançar com as suas próprias ideias. Agora muita coisa pode mudar em todas as frentes”, disse Habeck.

Habeck intervém enquanto Baerbock se afasta, na reversão de 2021

Quatro anos atrás, Habeck se afastou para permitir uma chance à ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock. Ela disse no início deste ano que queria se concentrar em seu cargo atual, em parte devido à frágil situação geopolítica, e que ela não tinha ambição de concorrer novamente. Habeck deixou claras suas intenções há alguns dias.

Ele agradeceu explicitamente a Baerbock ao se dirigir aos delegados depois dela no domingo.

“É um grande privilégio saber que você está à minha frente, ao meu lado e atrás de mim”, disse Habeck a Baerbock.

Baerbock: Não há mão mais firme em uma tempestade

Baerbock, por sua vez, elogiou Habeck como “super pragmático”, dizendo que ele conseguiu manter um rumo estável e libertar a Alemanha da sua dependência das importações de energia russas em meio à crise representada pela invasão da Ucrânia por Moscou, referindo-se a políticas que em alguns casos irritaram partes. da base ecologista do partido.

“Ninguém consegue manejar o leme como Robert Habeck em uma tempestade e ao mesmo tempo ajustar as velas corretamente com vento favorável”, disse Baerbock.

Habeck: ‘Se Putin tiver sucesso na Ucrânia, ele não irá parar’ Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Caras novas Brantner e Banaszak assumem co-liderança do partido

No sábado, dia de abertura da conferência, o partido pró-ambiente também nomeou uma nova dupla de líderes partidários: a especialista multilíngue em política externa Franziska Brantner e Felix Banaszak, de 35 anos, ex-co-presidente da ala jovem do partido que apenas ingressou no parlamento federal após as últimas eleições em 2021.

Brantner tem trabalhado como parte da equipe ministerial de Robert Habeck durante esta legislatura, enquanto Banaszak se formou no Bundestag como ex-líder da ala jovem do partido Imagem: Daniel Roland/AFP

Os Verdes lideraram brevemente as sondagens no início da campanha de 2021, mas caíram drasticamente para terminar num distante terceiro lugar, com 14,7% de apoio, enquanto os sociais-democratas de Scholz faziam uma subida tardia que os colocava à frente dos seus rivais tradicionais, os democratas-cristãos.

msh/dj (AFP, dpa, Reuters)