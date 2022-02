Vereador Valdor do Ó nomeia parente como assessora e salário de R$1,5 mil

THAYNNE AGUIAR DO Ó, foi nomeada nesta sexta-feira, 18, conforme publicação no Diário Oficial do Estado – DOE, edição 13.228, de 17.02.2022, às fls.62, e com salário de R$1,5 mil.

Salvo engano, é possivelmente parente do parlamentar vereador Valdor do Ó, porque a nomeada possui o mesmo sobrenome.

A nomeação segue a nova estrutura organizacional criada pela Lei Municipal nº 1.008, de 27/12/2021, que “Faz alteração da Lei 846/2015 e revoga parcialmente a Lei 710/2011 na Câmara Municipal de Tarauacá, referente ao Plano de Classificação Empregos e Salários do Poder Legislativo Municipal”.

Os vereadores Arife Rego Eleamen, Nerimar Cornélia de Jesus Lima e Maria Gleciane Silva de Lima também já nomearam seus assessores. Dos onze vereadores, quatro já nomearam seus assessores, e sete deverão nomear nos próximos dias.

A crer pelo sobrenome, salvo engano, a nova assessora parlamentar possivelmente é parente de Valdor do Ó.