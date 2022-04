Prefeita e irmã viajam juntas para Brasília e ganham quase R$ 16 mil em diárias

Os dados constam no Diário Oficial, desta quinta-feira, 07, edição nº. 13.261, fls.107, e Portal da Transparência. A prefeitura de Tarauacá informou que as irmãs Maria Lucicleia Nery de Lima e Maria Lucineia Nery de Lima Menezes (PDT), receberão R$ 7.884,00 mil cada, totalizando R$ 15.768 mil por seis diárias na capital federal. [Foto de capa: reprodução tarauaca.ac.gov.br].

Em Brasília-DF, esposo, deputado Jesus Sérgio, tem apartamento, alimentação e motorista à disposição, pago pela Câmara dos Deputados.

Na última terça-feira, 05, a prefeitura do município de Tarauacá, publicou no Diário Oficial do Estado a Ata de Transmissão do Cargo de Prefeita. De acordo com o documento, a prefeita Maria Lucineia Nery de Lima Menezes (PDT), esposa do deputado Jesus Sérgio (PDT), viajou para Brasília-DF, e transmitiu o cargo para seu vice, RAIMUNDO MARANGUAPE DE BRITO (PSD), que passou imediatamente a exercer o cargo de prefeito desde domingo, dia 03, devido a viagem da titular (veja clique aqui).

O Acre.com.br publicou o fato, noticiando que a prefeita recebera quase R$ 8 mil por 6 diárias. Após repercussão da matéria, o Jornal recebeu e-mail anônimo relatando que a irmã da prefeita também estaria acompanhando-a recebendo idêntica monta em dinheiro.

A reportagem foi conferir os dados na manhã desta quinta-feira, 07. De fato, segundo o Portal da Transparência, a prefeita Maria Lucineia Nery de Lima Menezes (PDT) e sua irmã, a secretaria municipal de educação Maria Lucicleia Nery de Lima, estão em viagem à Brasília-DF, desde o dia 03/04/22 (domingo) até 09/04/22 (sábado).

No que diz respeito à prefeita, a informação consta no Detalhamento do Empenho nº 2022040001009, disponível no Portal da Transparência da Prefeitura de Tarauacá, o qual confirma que a prefeita receberá o valor de R$ 7.884,00 (sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais), por seis diárias (veja aqui: 1, 2, 3).

Já sua irmã, Maria Lucicleia Nery de Lima, também receberá o mesmo valor, R$ 7.884,00 (sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais), por seis diárias. Conforme o Detalhamento do empenho nº: 2022040001010 (veja aqui).

A prefeita ou secretária recebe R$1.314 mil reais por cada dia, estando em Brasília-DF, independentemente se utiliza ou não o apartamento institucional, alimentação ou transporte disponibilizados ao gabinete do deputado federal Jesus Sérgio, pago pelo Congresso Nacional.

A irmã da prefeita, Maria Lucicleia Nery de Lima, entre janeiro e abril de 2022, já ganhou R$ 10.404,00 (dez mil, quatrocentos e quatro reais), em diárias, conforme dados do Portal da Transparência (veja aqui). As duas irmãs, juntas, em apenas 6 diárias ganharão R$ 15.768 mil.

A portaria nº. 093, do dia 1º de abril, que autoriza a viagem e pagamento das diárias da irmãs foi publicada no Diário Oficial do Estado – DOE, desta quinta-feira, 07, edição nº. 13.261, às fls.107 (veja a portaria aqui).

Após receber e-mail anônimo relatando o caso, o Acre.com.br analisou os dados no Portal da Transparência. O Detalhamento do empenho nº: 2022040001010 da despesa informa que a finalidade da viagem é “acompanhar a prefeita nos assuntos de interesse da municipalidade na busca da liberação de emendas parlamentares no Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério da Cidadania, Calha Norte, Ministério da Defesa e reuniões com a Bancada Federal do Acre“, ou seja, não há finalidade específica para atender interesse da secretaria de educação (veja aqui). A irmã está na condição de acompanhante da prefeita.

AUMENTO DO VALOR DAS DIÁRIAS

Em dezembro de 2021, a prefeita Maria Lucineia Nery de Lima Menezes (PDT), reajustou os valores das suas próprias diárias, através do Decreto nº. 137, de 16.12.21, publicado no Diário Oficial do Estado – DOE, às fls. 91, edição nº. 13.188, de 20.12.2021.

A prefeita quando viaja aos municípios do Acre recebe R$410,00 por cada dia de viagem. Já para viajar até Rio Branco/Acre recebe R$610,00. Viagens para fora do Acre ou para Brasília-DF, por cada dia, recebe R$1.314 mil reais.

Veja abaixo o Decreto nº. 137, de 16.12.21, que aumentou os valores das diárias da prefeita, vice-prefeito e demais servidores:

Por Acre.com.br

E-mail: contato@acre.com.br

Portal da Transparência da Prefeitura de Tarauacá (clique aqui)