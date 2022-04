Prefeita nomeia genro do vereador Chico Batista com salário de R$ 8 mil

Juntos, o casal MACKENZ OLIVEIRA DOS SANTOS e SUSSIANNE SOUZA BATISTA, receberão R$ 17 mil reais por mês – genro e filha do vereador Francisco Feitoza Batista (PDT), que teve também outra filha recentemente nomeada com salário de R$1,8 mil (leia aqui).

A prefeita do município de Taraucá, Maria Lucineia Nery de Lima Menezes (PDT), esposa do deputado federal Jesus Sérgio (PDT), nomeou mais uma pessoa ligada à sua família e do presidente da Câmara, Francisco Feitoza Batista (PDT), “Chico Batista”.

A nomeação de MACKENZ OLIVEIRA DOS SANTOS, como novo secretário municipal de saúde, foi publicada no Diário Oficial do Estado – DOE, edição 13.258, fls.51/52, desta segunda-feira, dia 04/04/22 (veja aqui).

Mackenz é genro de Chico Batista, esposo de SUSSIANNE SOUZA BATISTA.

Com a saída do servidor ADERLANDIO NASCIMENTO DE FRANÇA, a prefeita nomeou MACKENZ OLIVEIRA DOS SANTOS, esposo de SUSSIANNE SOUZA BATISTA, filha do presidente da Câmara, Francisco Feitoza Batista (PDT), que em janeiro/2022 também foi agraciada no cargo em Comissão de Assessora Jurídica do Gabinete, vinculado ao Gabinete da Prefeita, referência CEC-09, salário de R$ 9 mil reais (veja aqui).

Em 30/12/2021, a prefeita aumentou o salário de alguns servidores públicos, dentre os quais, dos secretários municipais. De acordo com a nova Lei Municipal nº. 1.010, de 27/12/21, em seu Art. 1º, o salário do secretário municipal passou a R$ 8 mil reais.

Somando todos os rendimentos dos familiares da prefeita Maria Lucineia Nery de Lima Menezes (PDT) e do presidente da Câmara, Francisco Feitoza Batista (PDT), “Chico Batista”, a renda total supera em muito R$ 50 mil reais por mês. Os dados constam no Portal da Transparência dos respectivos órgãos empregadores.