Vereadores aprovam projeto que reajusta diária de servidores da Câmara Municipal em 90%

Os vereadores aprovaram na sessão deliberativa desta quinta-feira, 24, o projeto de resolução que unifica as diárias de vereadores e servidores da Câmara Municipal de Rio Branco. A matéria foi aprovada por 11 votos.

De acordo com o projeto, os servidores que antes da aprovação do PL recebiam R$ 187,90 reais para viagens dentro do Estado e R$ 493,29 para deslocamento fora do Acre, deverão receber R$ 500 reais para serviços dentro do Acre e R$ 939,50 para viagem fora do Estado. Vale lembrar que as viagens dos servidores só serão permitidas com a autorização do presidente do parlamento, vereador N. Lima.

Sobre o projeto que reajusta o valor das diárias aos servidores da Câmara de Rio Branco, o vereador Emerson Jarude (MDB) se manifestou contrário, haja vista que, segundo os cálculos reajuste será de 90%.

Já o presidente da Casa, vereador N. Lima (Progressistas), se posicionou favorável ao projeto, na opinião do militar, os servidores merecem receber um valor superior ao que ganham nas audiências para trabalhos legislativos fora do Estado. “A gente não somos melhores que ninguém”, explicou.