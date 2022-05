Vereadores decretam afastamento da prefeita de Tarauacá

A prefeita de Tarauacá Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes (PDT) foi afastada do cargo a partir desta terça-feira, 18, por decisão dos vereadores.

O decreto legislativo foi publicado no Diário Oficial nesta quarta-feira, 18, edição nº. 13.287, fls. 77, e trata-se de “Concessão de Licença a Prefeita de Tarauacá pelo período superior a 15 dias” (veja aqui).

Segundo o texto publicado, os vereadores votaram favoráveis para “autorizar o afastamento da Prefeita do Município de Tarauacá à partir do dia 17/05/2022, a senhora Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes, para tratamento de saúde, em conformidade com autorização do Plenário desta casa Legislativa, na sessão ordinária do dia 17 de maio de 2022 da 2º sessão legislativa, onde por unanimidade dos vereadores presentes votaram em favor do afastamento da Prefeita“.

O decreto não explica por quanto tempo exatamente a prefeita ficará afastada do cargo. Tudo indica que será superior a 15 dias. O motivo, segundo o texto, seria para fins de “tratamento de saúde”. O Executivo não informou qual o tipo de tratamento ou a situação de saúde da prefeita.

O prefeito em exercício, Raimundo Maranguape de Brito (PSD), permanecerá no cargo enquanto durar o afastamento da titular.

A redação do Acre.com.br não verificou no Portal da Transparência se o afastamento ocorrerá com ônus ou diárias, tendo em vista que a prefeita encontra-se viajando.