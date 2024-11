Vestibular da UEL altera trânsito e transporte coletivo no domingo e na segunda em Londrina

As definições sobre o esquema especial de operação foram firmadas nesta terça-feira, em reunião entre a Cops e representantes da PMPR (Polícia Militar do Paraná), a concessionária TCGL (Transporte Coletivo Grande Londrina), Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização e PRE (Polícia Rodoviária Estadual). O objetivo é evitar que longas filas prejudiquem motoristas, candidatos e a população.

Pela primeira vez o concurso será realizado em fase única de dois dias. Os 16.338 candidatos inscritos estarão distribuídos em 42 locais, no campus da UEL (5,5 mil candidatos), salas da Unifil (na av. JK, rua Alagoas e Paranaguá – cerca de 2 mil estudantes), unidades do Departamento de Polícia Penal – Deppen (552 pessoas privadas de liberdade) e escolas municipais e estaduais de Londrina.

A responsável pela Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) da UEL, professora Sandra Garcia, orienta que os estudantes busquem chegar com antecedência de uma hora aos locais de provas. As salas abrirão pontualmente às 13h20, com a prova iniciando às 14h. “No domingo teremos um evento grande na cidade e na segunda-feira haverá o Vestibular concomitante ao expediente comercial, por isso importante planejar os horários”, recomenda.

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) e a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) divulgaram uma série de orientações que visam proporcionar tranquilidade e segurança para os mais de 16 mil candidatos inscritos no Vestibular 2025. As orientações são relacionadas ao tráfego de veículos no campus e à operação especial do transporte coletivo urbano durante a aplicação das provas, neste domingo (17) e segunda-feira (18).

Campus

Na UEL, as provas serão aplicadas nos sete Centros de Estudos – CCA, CCB, CCE, CEFE, CLCH, CESA e CECA. Ao longo dos dois dias, a partir das 12h, o acesso ao campus se dará pela avenida Castelo Branco e pela PR-445.

Para garantir a fluidez do tráfego no acesso ao campus, agentes municipais de trânsito estarão posicionados na rotatória da rua Prefeito Faria Lima com a avenida Aniceto Espiga, assim como na alça de ligação da marginal da PR-445 com a Aniceto Espiga, nas proximidades do AEHU (Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário) – antigo HC (Hospital de Clínicas). Agentes de Segurança da PCU (Prefeitura do Campus Universitário) orientarão motoristas e candidatos, que poderão utilizar os dois acessos (AEHU/Reitoria e CLCH).

A CMTU informa que, também no mesmo horário, as duas pistas da avenida Castelo Branco passarão a funcionar em sentido único – em direção ao CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas) – no trecho entre a rotatória com a rua da Paz, onde está localizada a praça Mahatma Gandhi.

Todas as entradas da UEL estarão liberadas e não está prevista a interdição total de vias. A partir das ruas internas da Universidade, os motoristas poderão deixar o Campus pelo jardim Colúmbia ou pela marginal da PR-445, nas proximidades da rotatória do RU (Restaurante Universitário). Nos demais locais de prova as atividades serão desenvolvidas por meio de rondas, sem intervenções viárias programadas.

Na segunda-feira (18) as atividades administrativas da UEL serão interrompidas entre às 11h30 e 14h30. Com exceção do CCS, as aulas serão suspensas neste dia, retornando normalmente na terça (19). O RU não funcionará nesta segunda.