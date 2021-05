Visitas a presos serão quinzenais no Juruá e encontros íntimos seguem suspensos

As visitas de familiares aos detentos dos presídios do Estado serão retomadas neste fim de semana. Em Cruzeiro do Sul, segundo o diretor do Complexo Penitenciário Manoel Neri, Aslan Babosa, as visitas aos 721 presos serão quinzenais por bloco.

“O bloco que receber vacina em um final de semana, ficará sem no próximo e assim por diante. Após o primeiro contato, vamos esperar quinze dias e caso ninguém tenha sido contaminado, a visita seguirá de forma quinzenal”, explicou, alertando ser obrigatório o uso de máscaras para os visitantes.

Os encontros íntimos seguem suspensos, porque segundo o diretor, trata se de regalia. A entrada de alimentos durante as visitas também ainda estão proibidas.

Cada reeducando poderá receber apenas um visitante, sendo cônjuge, pais ou filhos. Pessoas que compõem grupos de risco só poderão entrar na unidade prisional se comprovarem ter tomado duas doses de vacina contra o coronavírus há mais de quinze dias.