Voluntários fazem campanha para arrecadar agasalhos para pessoas em situação de rua de Rio Branco

O meteorologista Alejandro Fonseca explicou ao G1 nesta segunda que a friagem deve deixar as temperaturas inferiores a 20° C pelo menos até a quarta (30) e a máxima em torno de 28°C. O Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informou que esta é a mais forte do ano e deve provocar as temperaturas mais baixas de 2021 no estado.