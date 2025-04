Vovó sem celular ganha câmera de segurança para conversar com a família e diverte as redes; vídeo

AlemanhaO escritório federal de cartel federal na segunda -feira aprovou Os planos da Unicredit para a compra de uma grande participação no Commerzbank.

A medida remove um obstáculo adicional ao objetivo do banco italiano de assumir seu concorrente alemão.

Andreas Mundt, chefe do corpo antitruste de Bonn, disse que a participação de 29,99% foi limpa, pois “outros concorrentes significativos estão ativos em todas as áreas”.

A aquisição “fortalecerá a posição de mercado da Unicredit nos negócios de clientes privados e corporativos na Alemanha”, acrescentou Mundt.

A decisão do Office do Cartel permite que a Unicredit aumente sua participação para 29,9%, pouco antes do limite de 30% que exigiria que ele fizesse uma oferta pública para todo o banco.

O Banco Central Europeu também aprovou a venda de participação no início deste ano.

UniCredit aumenta a estaca Commerzbank

Atualmente, a Unicredit detém cerca de 9,5% de participação no Commerzbank.

O Grupo Bancário Italiano revelou no ano passado que havia usado instrumentos financeiros como derivativos para garantir uma participação do Commerzbank de cerca de 28%, o que só poderia ser transformado em estoque após a aprovação regulatória. A Unicredit disse que acabou desejando uma participação de 29,9%.

O governo alemão, que é um acionista no banco, criticou bruscamente o movimento do Unicredit, Descrevendo o acúmulo de estaca e uma aquisição em potencial como um ataque “hostil” e “hostil”.

No início deste ano, Commerzbank também anunciou novos objetivos para afastar o Unicredit e manter sua independência, incluindo milhares de cortes de empregos e metas financeiras revisadas.

Como Berlim reagiu à decisão?

Após a decisão do Office do Cartel, o governo alemão reiterou seu apoio à independência do Commerzbank.

O governo continua a rejeitar a abordagem do Unicredit, disse um porta -voz do Ministério da Economia à Reuters.

“As aquisições hostis no setor bancário não são apropriadas, especialmente quando se trata de bancos sistemicamente importantes”, disse ele em uma conferência de imprensa regular do governo quando perguntado sobre a decisão do regulador.

A questão agora é se e quando o UniCredit agirá para converter os derivativos em ações adicionais que o colocariam prestes a assumir totalmente o segundo maior banco da Alemanha.

Editado por: Wesley Rahn