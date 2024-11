Will Smith, Oprah Winfrey, Paul McCartney e outros prestam homenagem a Quincy Jones | Quincy Jones

Ben Beaumont-Thomas



Estrelas como Will Smith, Oprah Winfrey e Stevie Wonder prestaram homenagem a Quincy Jones, que morreu esta semana aos 91 anos.

Seguindo uma carreira como produtor, multi-instrumentista, maestro e também produtor de cinema, em 1990 Jones produziu a sitcom The Fresh Prince of Bel-Air, que deu a Smith seu primeiro papel como ator. Jones intermediou o elenco em uma audição improvisada de Smith – então conhecido apenas como rapper – para o executivo da NBC Brandon Tartikoff em uma festa na casa de Jones, com um contrato assinado naquela noite.

“Quincy Jones é a verdadeira definição de mentor, pai e amigo”, escreveu Smith no Instagram. “Ele me apontou para as melhores partes de mim mesmo. Ele me defendeu. Ele me nutriu. Ele me encorajou. Ele me inspirou. Ele me examinou quando precisou. Ele me deixou usar suas asas até que as minhas estivessem fortes o suficiente para voar.”

A sitcom foi um grande sucesso, com 148 episódios em seis temporadas até 1996. Foi uma plataforma de lançamento para Smith como protagonista em Hollywood, à frente de filmes de sucesso como Dia da Independência, Homens de Preto e Hitch.

Winfrey também reconheceu a participação de Jones em sua carreira, depois que ele a recomendou para seu primeiro papel como atriz em The Color Purple, para o qual ele co-produziu e escreveu a música. “Minha vida mudou para sempre e para melhor depois de conhecê-lo”, escreveu ela. “Eu nunca tinha experimentado, nem desde então, alguém cujo coração estivesse tão cheio de amor. Ele andava com o coração aberto e tratava a todos como se fossem a pessoa mais importante que já conheceu. Ele era a Luz. Sem sombras. Ele era o amor vivido em voz alta em forma humana e foi a primeira pessoa que amei incondicionalmente.”

Em uma longa homenagem falando com a Rolling StoneWonder disse: “Ele tocou em todos os gêneros. Meu coração chora ao pensar em como e de onde ele veio e saber que ele foi capaz de crescer apesar de tudo isso. Quando olho para a vida todos os dias e penso em quão ignorantes e irresponsáveis ​​podem ser as pessoas que não entendem, fico motivado a continuar a falar sobre a vida, cantar sobre ela e escrever sobre ela, porque é isso que Quincy fez. Ele se conectou com pessoas que tinham grandes talentos e foi capaz de extrair delas o melhor… Quincy deveria ser lembrado como um dos maiores presentes de Deus para o mundo.”

Outras estrelas que adicionaram suas homenagens a Jones incluem Paul McCartneyque trabalhou com Jones no dueto de Michael Jackson The Girl Is Mine, de Thriller. McCartney disse que Jones tinha “um brilho nos olhos e um espírito muito positivo e amoroso que contagiou todos que o conheciam… Sua longa carreira remonta aos primeiros dias, quando ele era trompetista, depois líder de banda, depois produtor de muitos registros excelentes. Mas é como amigo que gostaria de lembrá-lo.”

The Weeknd simplesmente o descreveu como “The Reason”, com outro post dizendo: “Meus fãs sabem o quão importante Quincy foi para a estrutura da minha música… Vamos celebrar sua vida hoje.” Elton John escreveu: “Ninguém teve uma carreira tão incrível quanto Quincy Jones. Ele jogou com os melhores e produziu os melhores. Que cara. Amei ele. Lenny Kravitz escreveu: “Que vida. Que expressão de autenticidade. Que professor. Sinto-me humilde por ter recebido o presente de sua abertura e amizade.”

Homenagens anteriores vieram de pessoas como Joe Biden, que o chamou de “gênio musical que transformou a alma da América – uma batida, um ritmo e uma rima de cada vez… Quincy Jones solidificou a cultura negra como cultura americana”. Barack Obama também celebrou sua vida e obra, reconhecendo ainda como “Quincy abriu caminho para que gerações de executivos negros deixassem sua marca no negócio do entretenimento”.