Em meio a uma conversa sobre horários de jogo lotadosum país que está a chegar a um acordo com a perspectiva de uma eleição antecipada e a natureza desagradável das noites escuras de meados de Novembro na Europa Central, o regresso da futebol internacional parece prematuro.

No entanto, para o público com lotação esgotada em Friburgo, que assistiu à Alemanha derrotar a Bósnia e Herzegovina, a equipa de Julian Nagelsmann continua empatada.

Esta equipe é emocionante de assistir. Talvez seja porque marcaram sete gols (a maior vitória sob o comando de Nagelsmann). Talvez seja porque metade do time deu suas jaquetas para as crianças que tremiam na frente deles durante o hino nacional. Talvez seja porque Jamal Musiala e Florian Wirtz têm dois dos jogadores mais emocionantes do futebol do momento.

Talvez seja porque estão jogando bem e ganhando, e diante de inúmeras fontes de entretenimento que clamam por atenção, esse é um fator decisivo. Musiala marcou de cabeça aos 79 segundos após um cruzamento encantador de Joshua Kimmich? Inscreva-me, faça login, reserve meu ingresso.

A Bósnia não estava no mesmo nível, mas não faz muito tempo que a Alemanha teria passado por jogos assim. Agora, eles estão deslizando através deles. Tim Kleindienst marcando gols indiferentemente na área como um atacante veterano, Wirtz dançando pelo campo como se estivesse jogando videogame – a alegre lembrança de Euro 2024 pode parecer que foi há muito tempo, mas esta é uma equipe que ainda se diverte com o mesmo toque de verão.

Crescem as preocupações com lesões

Apesar do entusiasmo em observar a Alemanha, esses jogos estão sob maior escrutínio ultimamente, à medida que os apelos sobre gerenciamento de carga do sindicato de jogadores FIFPRO e de jogadores proeminentes ficam cada vez mais altos. O fato de Joshua Kimmich sair tarde com uma batida foi outro desses lembretes

A lesão foi a razão pela qual o promissor jovem meio-campista alemão Angelo Stiller deixou o time, o atacante Deniz Undav nem sequer se juntou à seleção nacional este mês e Jamie Leweling, a estrela emergente do jogo contra a Alemanha no mês passadonão teve a chance de continuar seu ímpeto.

“Os músculos geralmente precisam de quatro a cinco dias para se recuperarem completamente após uma partida de futebol de 90 minutos, dependendo da tensão do jogador”, disse recentemente à DW o professor Wilhelm Bloch, da Universidade de Esportes de Colônia.

A temporada ainda nem chegou à metade, mas esse período de recuperação é frequentemente ignorado pelos jogadores no topo do jogo, com os limites do seu bem-estar físico e mental sendo testados.

Florian Wirtz continuou sua brilhante forma de gol pela Alemanha Imagem: Michael Probst/AP/picture Alliance

A seleção da equipe de Nagelsmann também está sendo levada ao limite, embora o ex-técnico do Bayern de Munique tenha relutado em criticar o calendário de jogos. O jogador de 37 anos acredita que o intervalo entre as temporadas deveria ser maior, citando a NBA como exemplo. O último período de entressafra da NBA durou 136 dias.

A final da Liga dos Campeões de 2025, em Munique, será no dia 31 de maio, e apenas 15 dias depois começa a Copa do Mundo de Clubes com 32 seleções. Uma quebra nos três dígitos parece pouco mais do que um sonho para as estrelas do futebol alemão, mas se as lesões continuarem, então um grupo de jogadores já fortalecido irá certamente sentir-se mais obrigado a tomar uma posição.

Um ano para lembrar

Por enquanto, porém, o futebol continua inevitavelmente, assim como o entusiasmo em torno desta seleção alemã. Com a classificação para as quartas de final da Liga das Nações já garantida, a vitória sobre a Bósnia confirmou a liderança e faz com que o último jogo do ano seja apenas uma formalidade.

À medida que o final de 2024 se aproxima, ainda há muito por esclarecer sobre os próximos meses para a Alemanha. O mesmo não acontece com a seleção de futebol do país. A equipe de Julian Nagelsmann está entregando quando se trata de consistência e eficiência. E, com Wirtz e Musiala na sua forma actual, a Alemanha continua incrivelmente apelativa em qualquer jogo e em qualquer época do ano.

