‘Janjapalooza’ enche Centro do Rio e recebe elogios de ambulantes

Até agora, um sistema global de monitorização do metano alertou governos e empresas para mais de 1.200 grandes plumas do potente gás com efeito de estufa. Mas só recebeu respostas detalhando a causa das emissões e as medidas tomadas em 1% dos casos, disse um novo relatório da ONU .

O Sistema de Alerta e Resposta ao Metano (MARS), que detecta libertações do gás responsável por cerca de um terço do aquecimento planetário até agora, utiliza dados de satélite para ajudar a indústria e os estados a identificar e lidar com grandes emissões de metano.

O MARS está instalado e funcionando, disse a operadora Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), que também está usando inteligência artificial para digitalizar dados de satélite e identificar emissões. No entanto, muito poucos emissores estão a utilizar as novas ferramentas, de acordo com o último relatório An Eye on Methane.

As atividades humanas são responsáveis ​​por cerca de 60% do metano liberado na atmosfera. Pode vir da agricultura, incluindo vacas flatulentas e fertilizantes de esterco, da decomposição de resíduos em aterros sanitários e do setor de energia fóssil quando empresas de petróleo e gás produzir, transportar e armazenar os combustíveis.

Peidos e arrotos de vaca são uma fonte de metano Imagem: DW

O metano retém cerca de 84 vezes mais calor que o CO2 num período de 20 anos, mas também desaparece rapidamente em comparação. Embora o gás de efeito estufa cause muitos danos na sua curta vida, também é muito mais rápido de eliminar do que o CO2especialmente se as empresas de petróleo e gás vazamentos de plugue e interromper práticas como ventilação e queima, que liberam metano na atmosfera.

No relatório Olho no Metano de 2024 da agência, Dechen Tsering, diretor interino da Divisão de Mudanças Climáticas do PNUMA, descreveu a redução das emissões de metano como um “freio de emergência” para desacelerar aquecimento global.

“A ciência é clara: reduzir o metano é a forma mais rápida e económica de mitigar o aquecimento a curto prazo e evitar o agravamento dos danos climáticos”, disse Tsering. Este ano deverá ser o mais quente já registrado.

Falando em Baku, Azerbaijão, na sexta-feira, na cimeira climática da ONU para lançar o relatório Olho no Metano, Inger Andersen, diretora executiva do Programa Ambiental da ONU, disse que a tecnologia MARS é uma das “ações mais simples e rápidas que podemos tomar para desacelerar o crescimento global”. aumento de temperatura.”

“É mais fácil do que mudar a infra-estrutura energética de uma nação”, acrescentou ela sobre os esforços para tapar os vazamentos de metano.

Subnotificação, falta de ação em relação ao metano

Quase 160 países assinaram um acordo para reduzir as emissões em 30% até 2030, no âmbito do Compromisso Global de Emissões de Metano lançado em 2021 na cimeira climática COP26 em Glasgow, Escócia. Na COP28 em Dubai, as empresas de petróleo e gás, que representam quase metade da produção mundial, prometeram reduzir as emissões de metano para perto de zero até ao final da década.

Mas um estudo recente encontrou emissões estão disparando mais rápido do que nunca e que as concentrações atmosféricas de metano são as mais altas dos últimos 800 mil anos. O PNUMA também apontou para uma lacuna entre os relatórios sobre as emissões de metano da indústria e os níveis reais detectados na atmosfera.

Metano – o assassino silencioso do clima Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

A agência da ONU pediu mais empresas de petróleo e gás para se inscrever na sua Parceria de Petróleo e Gás Metano 2.0 (OGMP), que atualmente tem cerca de 140 membros e está se movendo para fornecer medições de emissões de metano mais precisas usando MARS e IA.

Dados mais precisos ajudarão a “impulsionar a responsabilização”, mas devem ser apoiados por ações, escreveu Tsering no relatório. O fato de o PNUMA ter recebido tão poucas respostas aos principais alertas de plumas de metano “ressalta que os dados por si só não são suficientes”.

Andersen reiterou que o monitoramento dos vazamentos de metano na gestão de resíduos, na agricultura e na produção de aço será vital.

“Deixe-me enfatizar, no entanto, que cortar o metano não é um cartão para sair da prisão”, acrescentou ela. “Ainda precisamos descarbonizar as nossas economias.”

“Lacunas” nas promessas de metano da indústria

Mas o think tank Carbon Tracker, com sede em Londres, acusou as empresas de petróleo e gás de “exacerbarem a crise climática” em relação ao metano. Identificou “grandes lacunas” nas promessas de alcançar emissões de metano “quase zero” em um relatório publicado quinta-feira .

Uma lacuna é que nenhuma das 30 empresas analisadas estabeleceu metas que “abrangem todas as emissões de metano relacionadas com as suas atividades comerciais”.

Muitas das empresas operam gasodutos e navios-tanque de GNL, que podem emitir metano, mas não são abrangidos pela maioria dos compromissos. O mesmo se aplica a joint ventures nas quais as empresas não operam diretamente. Estas estão frequentemente localizadas em países com padrões de metano mais baixos e intensidades médias elevadas de metano. A Carbon Tracker chamou isso de “ponto cego” para muitas grandes empresas de petróleo e gás porque tais empreendimentos podem ser responsáveis ​​por uma grande parte das emissões corporativas.

Precisamos consertar aterros sanitários – veja como Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

O relatório também afirma que cerca de 25 a 30 produtores de petróleo e gás se comprometeram a acabar com a queima “rotineira” até 2030. A prática envolve libertar a pequena quantidade de gás que sai do solo durante a extracção de petróleo – porque é demasiado caro para processar. e transporte.

Mas a Carbon Tracker disse que isso representa apenas uma pequena parte da queima total das empresas, o que também reduz aumentos perigosos de pressão. De acordo com o relatório, poucas empresas afirmaram que eliminarão todas as queimas não emergenciais.

“As empresas de petróleo e gás estão defendendo a ação climática da boca para fora, enquanto as emissões de seus produtos alimentam tempestades, secas, inundações e ondas de calor cada vez mais severas em todo o mundo”, disse Olivia Bisel, autora principal e analista associada de petróleo e gás da Carbon Tracker, em um comunicado.

EUA anunciam nova multa por metano para poluidores

As empresas de petróleo e gás nos EUA terão de pagar uma multa federal se emitirem metano superpoluente acima de certos níveis, de acordo com uma nova regra da administração Biden anunciada no Conferência climática da ONU em Baku na terça-feira.

A multa aumenta “incrementalmente para US$ 1.500 por tonelada métrica em 2026”. Destina-se a incentivar a indústria a reduzir as emissões do setor de petróleo e gás — a maior fonte de metano do país.

Pesquisadores documentaram grandes quantidades de liberação de metano na Bacia do Permiano em Midland, Texas Imagem: David Goldman/AP/picture Alliance

Os EUA também iniciaram um portal do Programa Super Emissores de Metano, que utiliza dados de satélite para detectar vazamentos e alertar as empresas sobre eles. As empresas são obrigadas a investigar e responder a vazamentos de acordo com as regras de petróleo e gás metano da Agência de Proteção Ambiental, de acordo com um comunicado.

As novas regras sobre metano surgem um dia depois que o presidente eleito Donald Trump contratou o ex-congressista de Nova York Lee Zeldin para o cargo principal da EPA. Espera-se que Zeldin derrube ou atenua dezenas de regulamentações ambientais e disse que deseja “restaurar o domínio energético dos EUA”.

Editado por: Tamsin Walker