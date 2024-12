Yoon, da Coreia do Sul, promete ‘lutar até o fim’ pelas consequências da lei marcial | Política

Depois de testar mais de uma centena em toda a França, aqui está a nossa seleção das quinze melhores toras de 2024.

O tronco de Peter, da Pastelaria Intensa

PASTELARIA INTENSA

Campeão mundial de pastelaria em 2017, Bastien Girard realizou os seus sonhos em 2020 ao regressar a Ardèche para fundar a sua própria boutique com a sua esposa, Margaux. Os bolos chegam à loja de acordo com as estações do ano, com o máximo de fruta da região e com a abordagem mais ecologicamente responsável possível.

Nossa opinião: este tronco retoma os fundamentos de Paris-Brest retrabalhados em versão gelada e enriquecidos com amendoins que substituem as avelãs. A massa choux é encontrada no crocante, com também um éclair coberto com praliné cremoso de amendoim como acompanhamento. Adicionar um toque de flor de sal ao praliné equilibra a doçura e dá um belo comprimento na boca. Hum!

Composição: massa choux crocante, praliné de amendoim cremoso, sorvete de praliné de amendoim e chantilly de amendoim.

35€ (para seis pessoas). Pastelaria intensa5, rue Gabriel-Faure, Tournon-sur-Rhône (Ardèche); 64, avenida Victor-Hugo, Valence.

O tronco sessenta, da Maison Vergne

CASA VERGNE

Desde 1964, a Maison Vergne, fábrica de pastelaria e chocolate, cultiva a arte da qualidade e do prazer gourmet. Desde 2000, Eric Vergne e sua esposa, Corinne, estão à frente dos negócios da família.

Nossa opinião: Eric Vergne construiu seu diário em torno dos sabores reconfortantes e transgeracionais do chocolate. Para isso, reúne diferentes texturas de chocolate amargo e ao leite que combinam delicadamente espumante, crocante e cremoso. A cereja do bolo é um praliné de avelã do Piemonte que proporciona intensidade e palatabilidade.

Composição: Biscoito de avelã, chocolate amargo bávaro, creme de chocolate ao leite, arroz tufado crocante com praliné de avelã.

39,20€ (para cinco pessoas). Casa Vergne78, rue de Allezcourt, Audincourt (Doubs); 55, rue Jacques Foillet, Montbéliard; 14, Faubourg des Ancêtre, Belfort.

A tora de castanha, baunilha e conhaque, de Nina Métayer

MATHIEU SALOMÉ

Distinguida pelo título de Melhor Chef Pastelaria do Mundo 2023, Nina Métayer coleciona prémios há muitos anos. Desde 2020, ela tem uma loja virtual nos subúrbios de Paris com doces disponíveis apenas para encomendar e clicar e retirar.

Nossa opinião: Este tronco ultra reconfortante assume os códigos de um Mont Blanc com creme de castanhas. A ligeira acidez da groselha traz vivacidade e frescura que contrastam com a suavidade da baunilha cremosa e a redondeza da mousse de castanha. A verdadeira vantagem vem com a adição de um pouco de conhaque denso e intenso da Maison Godet.

