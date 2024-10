Zelenskyy da Ucrânia apresentará ‘plano de vitória’ em Ramstein – DW – 10/05/2024

Pierre Vernier participa da cerimônia de encerramento do Festival de Televisão de Monte-Carlo 2010, realizada no Fórum Grimaldi em 10 de junho de 2010 em Monte-Carlo, Mônaco. CRISTIAN ALMINANA/AFP

Foi um daqueles rostos conhecidos que não esquecemos e que reconhecemos de imediato, mas cuja extensa carreira é pouco conhecida. Ator esguio, de porte distinto, com olhar às vezes zombeteiro, Pierre Vernier morreu na quarta-feira, 9 de outubro, em Vic-Fezensac, em Gers, aos 93 anos, soube a Agence-France Presse no sábado por seus parentes. Ele desempenhou todos os tipos de papéis no cinema e no teatro. Como escreve o historiador Jean Tulard em seu Dicionário de cinema. Os atores (Robert Laffont, 2007), Pierre Vernier foi o “Um tipo de ator confiável e de qualidade. Suas composições em “Rocambole”, “Offenbach”, “Stavisky”, “M. Klein” ou “A embriaguez do poder”foram excelentes.” Ele apareceu em 71 filmes ou filmes para televisão.

Pierre Rayer, conhecido como Pierre Vernier, nasceu em 25 de maio de 1931 em Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime). Após a escolaridade, fez cursos no Conservatório Nacional de Arte Dramática (turma de 1954). Faz parte da “gangue do conservatório”, também chamada de “gangue Bébel”, um grupo de amigos cujo professor incluía Louis Jouvet e que reunia futuras estrelas como Jean-Paul Belmondo, Annie Girardot, Jean Rochefort e até Philippe Noiret.

Filmes, séries

Estreou-se no cinema em 1951 com o filme Juliette ou a chave dos sonhos, um longa-metragem de Marcel Carne. Então, depois do conservatório, ele excursionou em O horrível (1958), longa-metragem de Marc Allégret. Mas foi com Claude Chabrol que ele começou a se dar a conhecer com o filme Os Godelureaux, em 1961, então Ofélia em 1963. Foi com este cineasta que mais filmou (quatro filmes e uma série de televisão).

Os filmes se sucedem com os maiores diretores: Henri Verneuil, Jacques Deray, Joseph Losey e Claude Lelouch. Ele atua em seis filmes com Jean-Paul Belmondo (incluindo Fim de semana em Zuydcoote, por Henri Verneuil, 1964, O Guignolo, de Georges Lautner, 1980) e aparece ao lado de Jean-Pierre Marielle, Yves Montand e Charlotte Rampling.

Mas é com a novela Rocamboleadaptado do romance de Ponson du Terrail (1829-1871), pelo qual ficou famoso. Transmitido em 1964-1965, Rocambole conta a história de um arrependido que se tornou vigilante no coração da Paris do século XIXe século. A novela foi um sucesso, o que permitiu a Pierre Vernier obter frequentemente papéis principais na televisão, o que não aconteceria no cinema.

Premiado por seus papéis na televisão

Dez anos depois, ele jogou Michel Strogoffonde interpreta o repórter Alcide Jolivet, uma coprodução internacional em quatro episódios, baseada no romance de Júlio Verne, dirigida por Jean-Pierre Decourt. Esta série, filmada na Hungria com um grande orçamento, obteve grande sucesso popular. Outras séries e filmes para TV marcarão sua carreira. Em 2006, ele apareceu na série Jihad.

