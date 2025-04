A Casa Branca brinca com o Musk Spat com o Key Trump Advisor – DW – 04/04/2025

A derrota nos mercados financeiros globais continuou para um terceiro dia na segunda -feira (7 de abril) em reação ao presidente dos EUA Donald Trump’s sem precedentes tarifas na maioria dos parceiros comerciais do Estados Unidos.

Os investidores estão ficando cada vez mais nervosos com a perspectiva de um maior troca guerra, o que provavelmente desencadearia um global recessão.

Eles dizem que as tarifas estão prontas para ter efeitos de longo alcance No crescimento econômico mundial, devido a custos de fabricação muito mais altos, a queda de confiança nos negócios, volatilidade do mercado e interrupções na cadeia de suprimentos.

Embora as bolsas de valores dos EUA tenham recuperado algum terreno perdido na segunda-feira, Trump pode ter exacerbado mais declínios na Ásia e na Europa no início da semana, dizendo que os investidores teriam que lidar com a venda do mercado por enquanto.

“Às vezes você tem que tomar remédios para consertar algo”, disse Trump a repórteres a bordo do Airforce One no domingo à noite.

A economia global poderia cair em recessão?

O JP Morgan disse na semana passada que acredita que as chances de uma recessão global estão agora em 60% até o final do ano, em comparação com 40% antes que fossem anunciadas a vasta gama de tarifas de Trump.

Deutsche Bank alertou em uma nota de pesquisa na segunda -feira que, à medida que Trump dobra, o Novas tarifas teria “Imagens imensas implicações globais para 2025 e os anos e décadas à frente “.

A Ásia foi atingida muito mais difícil do que a Europa com taxas de mais de 40% em alguns países -chave, levando a VietnãAssim, Taiwan e Indonésia no domingo, buscando novos acordos comerciais com Washington.

Recessão teme a venda de combustível em ações globais Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

China Até agora, é a única grande economia a ordenar tarifas de retaliação sobre as importações dos EUA após o anúncio de quarta -feira passada.

Pequim ordenou taxas extras de 34% em bens americanos e coloque restrições de exportação em algumas terras raras – matérias -primas vitais necessárias para produzir novas tecnologias e produtos de energia limpa. Essas tarifas devem entrar em vigor nesta quinta -feira.

Tendo atingido a China com uma tarifa adicional de 34% na semana passada, Trump dobrou na segunda -feira, ameaçando uma tarifa adicional de 50% se Pequim não retirar seu último aumento tarifário.

Índiaque agora enfrenta uma cobrança de 26% nas exportações para os EUA, não planeja retaliar contra as tarifas de Trump, informou a Agência de Notícias da Reuters no domingo, citando um funcionário indiano sem nome.

Nova Délhi foi rápida em cortar algumas tarifas nas importações dos EUA. A Índia foi um dos primeiros países a procurar um novo acordo comercial com Washington, durante uma visita à Casa Branca pelo Primeiro Ministro Narendra Modi em fevereiro.

Importações do União Europeia Para os EUA, as taxas de 20% a partir de quarta -feira. Ministros das Finanças da UE Conheceu -se no Luxemburgo Na segunda -feira, concordará com cerca de 26 bilhões de euros (US $ 28,46 bilhões) de novas taxas em resposta às tarifas anteriores de 25% de Trump em alumínio e aço.

Ursula von der Leyenpresidente do Comissão Europeiao braço executivo do bloco, disse no domingo que Bruxelas estava preparado para “defender seus interesses com contramedidas proporcionais”. Mas ela também sinalizou o “compromisso da UE em se envolver em negociações com os EUA”.

UE considera a resposta às tarifas comerciais de Trump Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

A ABN AMRO, um dos maiores bancos holandeses, na semana passada, reduziu pela metade suas perspectivas econômicas para os Estados -Membros da UE, dizendo que espera que o crescimento trimestral do bloco “pairasse em torno de zero, com uma grande chance de um trimestre negativo”.

Algumas notícias positivas surgiram no domingo, quando dois consultores de Trump nos disseram da mídia que Mais de 50 países estava em contato para procurar novos acordos comerciais com Washington.

Paul Ashworth, da Capital Economics, disse que, apesar da retórica desafiadora do presidente dos EUA, Trump logo perceberia que havia ido longe demais.

“O próximo passo mais provável é que Trump anunciará rapidamente alguns ‘acordos’ que reduzem as taxas de tarifas recíprocas proibitivas em alguns dos países mais atingidos”, escreveu Ashworth em uma nota de pesquisa, acrescentando que a China “pode ​​ser a exceção”.

Enquanto isso, o CEO da JPMorgan Chase, Jamie Dimon, escreveu em uma carta anual aos acionistas que “quanto mais rápido esse problema for resolvido, melhor porque alguns dos efeitos negativos aumentam cumulativamente ao longo do tempo e seriam difíceis de reverter”.

E a economia dos EUA?

O Economia dos EUA teve uma média de um crescimento de quase 3% desde o final da pandemia Covid-19, mas agora enfrenta o que a casa de pesquisa de manhã chamou de “catástrofe econômica autoinfligida” como resultado das tarifas de Trump.

A S&P Global aumentou sua probabilidade de uma recessão nos EUA para 30% e 35%, acima dos 25% em março. Enquanto isso, o Goldman Sachs aumentou as chances de uma recessão nos EUA no próximo ano para 45%, enquanto Barclays e UBS também alertaram que a economia dos EUA pode contratar nos próximos meses.

Steve Cochrane, economista-chefe da Ásia-Pacífico da Moody’s Analytics alertou na segunda-feira que os EUA poderiam cair na recessão “muito rapidamente” e que poderia ser “bastante demorado”.

Enquanto isso, a Capital Economics alertou que, se Trump não estiver disposto a fazer acordos com parceiros comerciais dos EUA, a derrota do mercado de ações em breve será seguida por um “colapso na confiança doméstica e nos negócios”.

A casa de pesquisa econômica do Reino Unido alertou que a inflação dos EUA poderia subir acima de 5% e que a recessão pioraria se o Congresso dos EUA “não pode passar o estímulo fiscal oportuno por causa de lutas republicanas “.

US Federal Reserve O chefe Jerome Powell na semana passada alertou as tarifas provavelmente faria nos subir a inflação e o crescimento desacelerar. Ele também mencionou um risco “elevado” de maior desemprego.

Os mercados estão agora apostando que o presidente do Federal Reserve Powell anunciará os cortes de taxas nos EUA antes do esperado anteriormente Imagem: Kyodo/Picture Alliance

Os mercados estão agora apostando que Powell anunciará em breve cortes de taxas nos EUA antes do esperado anteriormente.

O que as tarifas significam para o crescimento da China?

Espera -se que as tarifas de Trump prejudiquem a economia da China, interrompendo as atividades de exportação e causando volatilidade substancial no mercado.

Espera -se que Pequim implemente medidas monetárias e fiscais para compensar a tarifa adicional e o Pessoas diariamenteo jornal bocal do Partido Comunista, tentou tranquilizar os leitores chineses de que “o céu não cairá … mesmo que as tarifas dos EUA tenham um impacto”.

O Ministério das Relações Exteriores da China criticou na segunda -feira as tarifas de Trump como “bullying econômico” e “inconsistente com as regras comerciais internacionais”, pedindo aos EUA que resolvessem tensões comerciais de maneira mutuamente benéfica.

O porta -voz do Ministério das Relações Exteriores Lin Jian se recusou a dizer se o presidente chinês Xi Jinping procuraria conversas com Trump para resolver a guerra comercial.

Trump descartou um acordo com a China até que o déficit comercial dos EUA com a segunda maior economia do mundo seja resolvido. O governo Trump defendeu as tarifas punitivas, conforme necessário para corrigir os desequilíbrios entre os EUA e seus principais parceiros comerciais.

China para impor 34% de tarifa de retaliação aos produtos dos EUA Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

O Goldman Sachs disse em um relatório no domingo que planejava atualizar sua previsão de crescimento para a China antes que as tarifas de Trump fossem anunciadas. Goldman disse que as novas taxas reduziriam o crescimento do PIB chinês em pelo menos 0,7 pontos percentuais este ano.

A Kaiyuan Securities disse que espera que as tarifas possam reduzir as exportações chinesas para os EUA em quase um terço, reduzir as exportações gerais em mais de 4,5%e arrastar o crescimento econômico em 1,3 pontos percentuais.

Cochrane, da Moody’s Analytics, alertou que a China certamente sentiria dor econômica “porque a demanda por seus bens será ainda mais difícil (do que os EUA)”.

Deutsche Bank observou como A China passou da fabricação de 5% dos bens globais para 32% em trinta anos, enquanto os bens produzidos nos EUA caíram mais de um terço a 15%.

Os EUA exportaram US $ 144,6 bilhões (132 bilhões de euros) em mercadorias para a China em 2024, muito menos que os US $ 439,7 bilhões importados, mostrou os dados do Departamento de Comércio da China.

Editado por: Uwe Hessler

Nota do editor: Esta história foi publicada pela primeira vez em 7 de abril de 2025 e foi atualizada no final do dia com a nova ameaça de Trump à China e detalhes das tarifas da UE propostas nos EUA.