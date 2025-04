A China dá um tapa na nova taxa de 125% nos produtos dos EUA – DW – 11/04/2025

“O esporte deve ser divertido e fazer as pessoas quererem realizar. Acordo de Coalizão Negociada entre a CDU/CSU e SPD. “É por isso que queremos fortalecê -lo com medidas direcionadas – no topo e em geral. dopingmanipulação e todas as formas de violência e abuso “.

Mas, O que isso significa Em termos concretos?

Ministro de Estado do Esporte

A CDU/CSU incorporou suas demandas sobre o esporte no acordo de coalizão. Na conferência de imprensa na quarta -feira, o provável próximo Chanceler alemão Friedrich Merz Enfatizou especificamente que haveria um Ministro de Estado para o Esporte e o Voluntariado no futuro. Isso traz esporte ao escritório do chanceler, o centro de controle do governo federal, que deveria facilitar o trabalho de lobby para as associações esportivas. Até agora, o esporte era designado para o Ministério Federal do Interior. A inclusão do esporte como objetivo do estado na lei básica, que o SPD procurou, não encontrou seu caminho para o acordo de coalizão.

Lance para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos

“Apoiamos fortemente uma tentativa alemã para sediar os Jogos Olímpicos e paraolímpicos”, declarou a CDU/CSU e o SPD. Os futuros partidos de governo já haviam concordado com isso antes das eleições de Bundestag.

Resta ver quais jogos a Alemanha fará lances. De acordo com a Confederação Esportiva Olímpica Alemã (DOSB), ele quer decidir até o final de setembro de 2026 o mais tardar. Lances para o 2036, 2040 ou 2044 Jogos de verão estão sendo considerados.

Promoção do esporte de nível superior

Os futuros partidos que governam permanecem bastante vagos nesse ponto.

“Tornaremos o financiamento mais eficiente, mais flexível e menos burocrático”, diz o acordo de coalizão. O esporte de nível superior deve ser gerenciado “efetivamente e de maneira orientada ao sucesso”.

“Os grupos esportivos de sucesso internacionalmente do Bundeswehr, a polícia e a alfândega federais servirão como modelo e serão expandidos”, acrescentarão a CDU/CSU e o SPD. Os treinadores devem ser melhor pagos em futuros e os bônus por medalhas conquistados devem ser isentos de impostos.

Um bilhão de euros recebidos

O futuro governo promete disponibilizar pelo menos um bilhão de euros para renovar e modernizar as instalações esportivas em ruínas em muitos lugares em todo o país.

“Queremos melhorar a capacidade de natação das pessoas em nosso país. É por isso que, além dos salões esportivos, estaremos financiando principalmente piscinas – incluindo recipientes móveis de natação”, explicaremos a CDU/CSU e o SPD. Atualmente, por aí 20% das crianças entre as idades de seis e dez são não-lâminas.

Promovendo o esporte feminino, impedindo a violência

Em suas próprias palavras, os futuros partidos que regem querem tornar o esporte feminino mais visível. A proteção da maternidade também deve ser consagrada para atletas do sexo feminino. O esporte também deve ser capaz de ser praticado “livre de assédio, violência e abuso “.

É por isso que o plano de estabelecer um “Centro de Esporte Seguro“permanece em vigor. O programa federal contra o extremismo e anti -semitismo no esporte também será continuado. As duas partes não comentaram a questão controversa de Atletas transgêneros nas competições femininas.

A Bundesliga Virtual cresceu drasticamente nos últimos anos Imagem: Wunderl/Beautiful Sports/Picture Alliance

E-sports se torna sem fins lucrativos

A CDU/CSU e SPD estão tendo o crescente sucesso de e-sports em conta e está concedendo status de caridade. Isso também abre benefícios fiscais para Clubes de esporte eletrônico. De acordo com estimativas da organização nacional da Organização da Esbd, cerca de três milhões, principalmente jovens, Jogue e-esportes na Alemanha E existem cerca de 250 clubes.

Este artigo foi traduzido do original alemão.