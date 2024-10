A economia americana se importa com quem é o presidente? – DW – 21/10/2024

O Inter Miami é o penúltimo time garantido no Super Mundial de Clubes da Fifa de 2025.

Neste sábado, a Fifa anunciou que o time de Lionel Messi e Suárez garantiu vaga na competição como representante do país anfitrião.

A vaga para o torneio, que acontecerá nos Estados Unidos entre junho e julho do próximo ano, foi conquistada por causa do título da Supporters’ Shield, troféu dado ao time que possui melhor campanha geral na campanha regular da MLS.

Além do anúncio da vaga, a entidade confirmou que o Inter Miami vai abrir o Super Mundial no dia 15 de junho de 2025 no Hard Rock Stadium.

“Todos sabemos o quanto Miami está apaixonada pelo futebol e o quanto o Inter Miami é apoiado em toda a Flórida por seu estilo empolgante de futebol. Parabéns por seu maravilhoso sucesso na Supporters’ Shield de 2024. Vocês provaram ser o time mais consistente em campo nos Estados Unidos. Portanto, tenho orgulho de anunciar que, como um dos melhores times do mundo, vocês são justos participantes do novo Mundial de Clubes da Fifa de 2025 como representantes do país sede, os Estados Unidos”, disse Gianni Infantino, presidente da Fifa.

Em entrevista no último mês de julho, Don Garber, comissário da MLS, afirmou que a liga deu sugestões de como a vaga norte-americana seria preenchida para a Fifa, mas que a decisão estaria nas mãos da entidade máxima do futebol mundial.

Agora, resta apenas uma vaga para o torneio, que será definida no próximo dia 30 de novembro, após a final da CONMEBOL Libertadores. Atlético-MG, Botafogo, Peñarol e River Plate são os semifinalistas.

Outros três clubes brasileiros já estão garantidos: Palmeiras, Flamengo e Fluminense, campeões da América em 2021, 2022 e 2023, respectivamente.

Messi e Suárez comemoram gol do Inter Miami na MLS Carmen Mandato/Getty Images

O que é o novo Mundial de Clubes da Fifa?

A competição é uma criação do presidente da FIFA, Gianni Infantino, que promoveu pela primeira vez a ideia de um Mundial de Clubes com 32 equipes em 2016.

Entre 1960 e 2004, os campeões da Europa e da América do Sul se reuniram para disputar a Copa Intercontinental, até que essa competição se transformou no Mundial de Clubes da FIFA, um torneio de sete equipes que envolve os campeões das seis confederações continentais da FIFA e uma equipe do país anfitrião, realizado a partir de 2005.

A FIFA havia planejado lançar a versão ampliada do torneio, inicialmente com 24 equipes, em 2021 na China, mas a pandemia da COVID-19 forçou o cancelamento da ideia. Em junho de 2023, a FIFA confirmou que lançaria um Mundial de Clubes com 32 equipes nos Estados Unidos em 2025, programando o torneio para um período de quatro semanas, de 15 de junho a 13 de julho.

“Trinta e dois dos melhores clubes de todos os cantos do mundo estarão competindo nos Estados Unidos entre junho e julho de 2025”, disse Infantino. “Eles estão no centro do torneio. E não podemos esperar. Trinta e dois dos melhores clubes do mundo se encontrarão e apenas um será coroado campeão mundial.”

Times já classificados para o Mundial da Fifa de 2025:

Vagas restantes para o Mundial:

*Caso seja campeão da Libertadores 2024, o River carimba o passaporte para o Mundial como vencedor de competição, assim como os brasileiros já garantidos. Assim, o Olimpia, do Paraguai, iria via ranking.

Por que há tanta oposição ao torneio?

Os proprietários de clubes têm mantido um silêncio visível sobre o Mundial de Clubes da FIFA, mas os dirigentes, jogadores e sindicatos, incluindo a FIFPRO e a Associação de Jogadores Profissionais de Futebol (PFA) da Inglaterra, têm manifestado preocupação com o aumento da carga de trabalho.

O Manchester City terá 75 jogos oficiais nesta temporada se chegar à final do Mundial de Clubes e sua campanha não terminará até 13 de julho. Com a temporada 2025/26 da Premier League prevista para começar em 10 de agosto, para permitir um período de descanso entre o final da campanha e o início da próximo Mundial da FIFA em 11 de junho de 2026, Pep Guardiola e seus jogadores teriam apenas um mês entre o final de uma temporada e o início de outra.

Todos os jogadores têm direito a pelo menos três semanas de férias, portanto, o impasse enfrentado pelos clubes participantes – especialmente os times europeus – é claro. Fontes disseram à ESPN que a Premier League está preocupada com a imposição do Mundial de Clubes na janela de verão – um espaço normalmente ocupado pelo futebol de seleções.

Há algum apoio para o Mundial de Clubes?

Fontes da FIFA afirmam que o torneio garantirá uma maior divisão de recursos de marca e dos financeiros para clubes e ligas fora do poderoso mercado europeu.

Há uma aceitação de que o primeiro torneio pode destacar um abismo de qualidade entre algumas equipes – o Auckland City, da Nova Zelândia, poderia jogar contra o Real Madrid, por exemplo – mas a FIFA vê o Mundial de Clubes como um torneio que logo crescerá e gerará interesse global, assim como a Copa do Mundo.

E, embora os jogadores e técnicos tenham expressado suas preocupações, os benefícios financeiros da competição atrairão os proprietários de clubes. Fontes afirmaram que o prêmio em dinheiro para as principais equipes pode ultrapassar US$ 100 milhões cada. O Real Madrid, que acabou vencendo a Champions League na última temporada, recebeu US$ 131 milhões, portanto, o dinheiro em jogo por um mês de trabalho na Copa do Mundo de Clubes será enorme.

O que sabemos sobre o Mundial de Clubes de 2025?

É mais um caso do que não sabemos. A falta de clareza está aumentando a opinião dentro do esporte de que os planos da FIFA para o Mundial de Clubes não foram totalmente testados.

Já sabemos as datas da competição e quais equipes participarão, exceto o vencedor da CONMEBOL Libertadores de 2024. E, é claro, agora temos o emblema da competição e até mesmo a música oficial: “Freed from Desire” (Livre do Desejo), do Gala. Mas não sabemos quando será realizado o sorteio do torneio ou quais cidades sediarão os jogos.

Normalmente, em torneios da FIFA dessa magnitude, tudo relacionado aos jogos – locais, datas, horários de início – é finalizado e anunciado com anos de antecedência, mas os clubes concorrentes ainda estão esperando para saber onde jogarão e onde ficarão sediados.

Fontes afirmaram que o plano original era que o Mundial de Clubes fosse realizado em cidades da costa leste dos Estados Unidos por motivos como a oferta de um fuso horário mais adequado para as emissoras europeias, menos viagens para as equipes europeias e também porque a Copa Ouro da CONCACAF de 2025 será realizada na costa oeste entre 14 de junho e 6 de julho.

Há também uma questão sobre quem transmitirá o Mundial de Clubes. A FIFA anunciou, em meados de julho, que havia aberto uma licitação para os direitos de transmissão depois que foi noticiado que as negociações com a Apple haviam sido interrompidas porque a oferta de R$ 5 bilhões da gigante da tecnologia ficou muito aquém do preço pedido pela FIFA, de R$ 28 bilhões.

Há alguma chance do torneio não acontecer na data prevista?

Muitas pessoas no mundo do futebol gostariam de ver o Mundial de Clubes sendo cancelado, mas isso não vai acontecer. Quase todas as equipes participantes já foram anunciadas, e a perspectiva de uma grande reivindicação financeira por parte de todas elas se a Fifa cancelasse a competição é real.

Fontes disseram à ESPN que o anúncio do emblema do torneio na semana passada, embora discreto, marcou o início da preparação para notícias mais significativas sobre o torneio. Fontes disseram à ESPN que as cidades-sede e a data do sorteio do torneio serão anunciadas antes do final de 2024.

A ação legal empreendida pela FIFPRO e pelas Ligas Europeias está em andamento e o CEO da PFA, Maheta Molango, disse à ESPN em agosto que o sindicato dos jogadores não poderia “absolutamente” descartar a perspectiva de uma greve se as suas preocupações sobre o burnout não fossem resolvidas.

Portanto, há possíveis obstáculos à frente da FIFA e de seus planos de lançar uma Copa do Mundo de Clubes com 32 equipes, mas a bola está rolando em direção ao torneio e seria um acontecimento sísmico se a competição não acontecesse.